Неудавшийся «переезд» предпринимателя в льготный регион

ИП зарегистрирован в марте 2021 года в Белгороде. Тогда же предприниматель подал уведомление о переходе на УСН. В ноябре того же года ИП перешёл на учет в Мурманскую область. Основной вид деятельности — торговля в аптеке.

В мае 2022 года ИП представил в ИФНС по месту постановки на учет декларацию по УСН, в августе того же года – корректировочную декларацию. В результате камеральной проверки ИФНС выставила предпринимателю штраф 328 тыс. руб, доначислила налог по УСН в размере 3.3 млн. руб. и пени.

Что случилось?

Основанием для доначисления явился вывод ИФНС о необоснованном применении налогоплательщиком пониженной ставки по УСН (1%), предусмотренной региональным законом, поскольку фактическую предпринимательскую деятельность заявитель осуществлял не на территории Мурманской области и г. Мурманска, а на территории города Санкт-Петербурга.

Указанные обстоятельства явились основанием для доначисления налога по УСН с применением ставки 6%.

А что суд?

1. Закон региона при установлении пониженной ставки налога ввел условия: регистрация на территории Мурманской области и осуществление деятельности там же.

2. ККМ находилась на объектах, находящихся в городе Санкт-Петербург.

3. На территории Мурманской области ККМ не регистрировалась.

4. Из анализа выписок по расчетным счетам в банках налогоплательщика установлено, что за 2021 год налогоплательщиком получены доходы, по эквайрингу (инкассацию) по ККТ, зарегистрированной налогоплательщиком по объектам, находящимся на территории Санкт-Петербурга.

5. Движимое и недвижимое имущество, при использовании которого в 2021 году был получен доход, на территории Мурманской области не зарегистрировано.

6. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности предпринимателю выдана в северной столице, а не в Мурманске.

7. Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на территории Мурманской области предпринимателю не выдавались.

8. Товар приобретался у налогоплательщиков, зарегистрированных за пределами Мурманской области.

9. Контрагенты подтвердили, что товар поставляли в Санкт-Петербург.

10. Все сотрудники ИП зарегистрированы за пределами льготного региона.

Доводы налогоплательщика о ведении предпринимательской деятельности на территории Мурманской области, со ссылкой на договор аренды нежилого помещения (объекта), арендная плата по которому составляет 120 000 рублей, отклонены, ибо арендодатель не сдает отчетность, находится на стадии банкротства, арендные платежи не вносились.

Итог: первая инстанция – отказать, вторая инстанция – поддержать первую.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А42-10511/2023 (Мурманская область)

Когда очень хочется платить меньше, но получилась хрень.