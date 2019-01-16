Признаки фиктивного переезда в льготный регион

ФНС предлагает ознакомиться с признаками, которые указывают на то, что юридически переезд в льготный регион состоялся, а фактически компания (ИП) ведет деятельность в прежнем регионе:
регистрация большого количества граждан по одному адресу из различных регионов России в том числе в виде долевой собственности;
отсутствие сотрудников на территории региона;
отсутствие контрагентов на территории региона;
отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр);
отсутствие зарегистрированной и действующей ККТ, при ее наличии по прежнему месту учета;
отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона, при их наличии по прежнему месту учета;
осуществление видов деятельности, не предполагающих деятельности на территории льготного региона;
наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории региона и др.
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Пожалуйста, не переезжайте в льготный регион, если не планируете вести там реальную деятельность. Не надо. Это больно. Правда. Понимаю, что очень хочется платить 1% вместо 6, но будьте благоразумными.
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