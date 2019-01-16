Наталья Горячая
Индивидуальный предприниматель

Признаки фиктивного переезда в льготный регион

Читаем, вникаем, запоминаем, анализируем.

ФНС предлагает ознакомиться с признаками, которые указывают на то, что юридически переезд в льготный регион состоялся, а фактически компания (ИП) ведет деятельность в прежнем регионе:

  • регистрация большого количества граждан по одному адресу из различных регионов России в том числе в виде долевой собственности;

  • отсутствие сотрудников на территории региона;

  • отсутствие контрагентов на территории региона;

  • отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (осмотр);

  • отсутствие зарегистрированной и действующей ККТ, при ее наличии по прежнему месту учета;

  • отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона, при их наличии по прежнему месту учета;

  • осуществление видов деятельности, не предполагающих деятельности на территории льготного региона;

  • наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории региона и др.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Пожалуйста, не переезжайте в льготный регион, если не планируете вести там реальную деятельность. Не надо. Это больно. Правда. Понимаю, что очень хочется платить 1% вместо 6, но будьте благоразумными.

Начать дискуссию