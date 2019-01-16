Налоговая амнистия за дробление бизнеса принесет в бюджет всего 10 млрд рублей в 2025 году

В контексте бюджета это ничтожно малая величина. Власти выявляют лишь небольшую долю нарушений, и на самом деле проблема гораздо шире — каждый год недобросовестные предприятия недоплачивают в казну свыше 100 млрд. Вряд ли предлагаемые изменения мотивируют фирмы обеляться, и властям могут потребоваться показательные процессы.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Несколько раз мне предлагали дать комментарий в СМИ по поводу того, что принесет бюджету объявленная в июле прошлого года амнистия по дроблению. Я искренне не понимаю, как можно оценивать масштаб поступлений, когда официальная версия закона расходится с реальным намерением тех, кто закон пишет. Это как пальцем в небо ткнуть. Можно, конечно, попасть в Венеру, но вероятность этого события слишком мала, чтобы говорить об этом в прямом эфире. Поэтому будем посмотреть.

Пока я вижу, что встревожились небольшие предприятия, которые ранее делили бизнес, чтобы уложиться в патент, ибо единственное, что могло им позволить конкурировать в своей нише, - это низкая налоговая нагрузка. Сейчас с озабоченными лицами ходят те, у кого бизнес формирует выручку более 60 млн. руб.и обязан быть плательщиком НДС с 1 января 2025 года. В некоторых отраслях маленькие налоги было единственным конкурентным преимуществом. Куда будет двигаться тот сегмент, который жил на экономии, мы увидим в ближайшие годы.

А вы что думаете про дробление и амнистию по нему?