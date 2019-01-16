Столичная ФНС получила по носу за применение дополнительных ограничений для применения льготных ставок, которые никем не предусмотрены и нигде не закреплены

Общество представило в столичную ИФНС налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2022 года. В январе 2023 года инспекция отказала в возмещении суммы НДС, заявленной в декларации, сняв из общей массы налога 32.6 млн. руб.

А что случилось?

По мнению инспекторов, у компании отсутствовало право на применение пониженной (10%) ставки налога в отношении реализуемых семян сахарной свеклы для посева.

I инстанция: отказать налогоплательщику.

II инстанция: отменить решение, требования компании удовлетворить.

III инстанция: отменить решение второй, оставить в силе решение первой инстанции.

Дело передано в ВС РФ.

А что Верховный Суд?

Общество ввозит на территорию России семена сахарной свеклы, уплачивая НДС на таможне по налоговой ставке 20 %. Семена сахарной свеклы поименованы в Перечне продовольственных товаров. Данная товарная позиция отнесена к группе 01.13 «Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды». В таможенной декларации общества в графе описание и характеристика товара содержится следующая информация: семена сахарной свеклы для посева, не пригодны для употребления в пищу, не для производства пищевых продуктов.

Общество реализует данный товар на территории РФ в адрес различных покупателей – агрофирм, применяя налоговую ставку НДС в размере 10 %.

По мнению налогового органа, протравленные для посева семена сахарной свеклы не могут быть отнесены к продовольственным товарам, в связи с чем при их реализации подлежит применению ставка НДС 20 %.

Но факт включения кода вида указанного товара в соответствующий перечень кодов при реализации является достаточным основанием для применения налогоплательщиком при реализации ставки НДС 10 % при условии подтверждения соответствия товара коду ОКПД.

При этом термин «продовольственные товары», используемый в нормативном регулировании для целей применения ставки НДС 10 %, включает как продовольственные пищевые товары, так и продовольственные непищевые товары. В то же время все семена сахарной свеклы используются исключительно для посева и непосредственно в пищу не употребляются, независимо от того, являются ли они протравленными или нет.

Вывод: действия налогового органа, произвольно изменившего установленное законодательством право на применение пониженной налоговой ставки в отношении реализуемого обществом товара, не совместимы с принципами поддержания доверия к закону и действиям государства. ФНС не имеет права придумывать дополнительные ограничения для применения льготных ставок, которые никем не предусмотрены и нигде не закреплены.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А40-143474/2023 (город Москва)