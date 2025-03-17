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Наталья Горячая
Оптимизация налогообложения

Что такое незаконная оптимизация налогов? Как понять, за что будут доначислены налоги?

Мне кажется, что это просто, но для предпринимателей это порой бывает большим вопросом, ведь мир меняется быстро, а привычка экономить в первую очередь именно на налогах осталась.

Мы не хотим уменьшать свой доход, не намерены отказываться от привычных вещей, а вот налоги хотелось бы сократить, ибо это то, что мы ощущаем не напрямую, а через распределение государством, которое не любим и эта нелюбовь, давайте уж прямо, взаимна.

Так и как быть?

Законная оптимизация, если коротко, это когда вы имеете по факту то, что оформляете на бумаге.

А незаконная оптимизация - это когда вы на бумаге пишете одно, а по факту имеется другое.

Примеры:

  1. по балансу у компании займов на 30 миллионов в пользу своего участника, сотрудников нет или их так мало, что при прочих равных у любого возникнет вопрос "а чем вы , собственно, работаете?"

  2. по документам товар куплен у ИП, а по факту приобрели за наличные на оптовом рынке

  3. по бумагам зарплата 20 тыс. руб., а по факту все сотрудники ездят на работу на Мерседесах последней версии

  4. на бумаге группа компаний состоит из 6 юрлиц, а по факту это одно предприятие

  5. по документам ИП зарегистрирован в Крыму, а фактически никогда не выезжал из Новосибирска

  6. на бумаге расходы на рекламу в совокупности за год на 5 миллионов, а в реальности компания торгует на основании эксклюзивного договора

  7. группа компаний объединена франшизой, а в жизни каждым из юрлиц руководит одно лицо.

Оптимизация налогов становится всё более рисковым делом и всё более дорого.

Если вы за счет такой оптимизации сэкономите, то лишь здесь и сейчас. Через несколько месяцев, год или три придется всё равно платить.

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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