Что такое незаконная оптимизация налогов? Как понять, за что будут доначислены налоги?

Мы не хотим уменьшать свой доход, не намерены отказываться от привычных вещей, а вот налоги хотелось бы сократить, ибо это то, что мы ощущаем не напрямую, а через распределение государством, которое не любим и эта нелюбовь, давайте уж прямо, взаимна.
Так и как быть?
Законная оптимизация, если коротко, это когда вы имеете по факту то, что оформляете на бумаге.
А незаконная оптимизация - это когда вы на бумаге пишете одно, а по факту имеется другое.
Примеры:
по балансу у компании займов на 30 миллионов в пользу своего участника, сотрудников нет или их так мало, что при прочих равных у любого возникнет вопрос "а чем вы , собственно, работаете?"
по документам товар куплен у ИП, а по факту приобрели за наличные на оптовом рынке
по бумагам зарплата 20 тыс. руб., а по факту все сотрудники ездят на работу на Мерседесах последней версии
на бумаге группа компаний состоит из 6 юрлиц, а по факту это одно предприятие
по документам ИП зарегистрирован в Крыму, а фактически никогда не выезжал из Новосибирска
на бумаге расходы на рекламу в совокупности за год на 5 миллионов, а в реальности компания торгует на основании эксклюзивного договора
группа компаний объединена франшизой, а в жизни каждым из юрлиц руководит одно лицо.
Оптимизация налогов становится всё более рисковым делом и всё более дорого.
Если вы за счет такой оптимизации сэкономите, то лишь здесь и сейчас. Через несколько месяцев, год или три придется всё равно платить.
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