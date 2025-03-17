Что такое незаконная оптимизация налогов? Как понять, за что будут доначислены налоги?

Мне кажется, что это просто, но для предпринимателей это порой бывает большим вопросом, ведь мир меняется быстро, а привычка экономить в первую очередь именно на налогах осталась.

Мы не хотим уменьшать свой доход, не намерены отказываться от привычных вещей, а вот налоги хотелось бы сократить, ибо это то, что мы ощущаем не напрямую, а через распределение государством, которое не любим и эта нелюбовь, давайте уж прямо, взаимна.

Так и как быть?

Законная оптимизация, если коротко, это когда вы имеете по факту то, что оформляете на бумаге.

А незаконная оптимизация - это когда вы на бумаге пишете одно, а по факту имеется другое.

Примеры:

по балансу у компании займов на 30 миллионов в пользу своего участника, сотрудников нет или их так мало, что при прочих равных у любого возникнет вопрос "а чем вы , собственно, работаете?" по документам товар куплен у ИП, а по факту приобрели за наличные на оптовом рынке по бумагам зарплата 20 тыс. руб., а по факту все сотрудники ездят на работу на Мерседесах последней версии на бумаге группа компаний состоит из 6 юрлиц, а по факту это одно предприятие по документам ИП зарегистрирован в Крыму, а фактически никогда не выезжал из Новосибирска на бумаге расходы на рекламу в совокупности за год на 5 миллионов, а в реальности компания торгует на основании эксклюзивного договора группа компаний объединена франшизой, а в жизни каждым из юрлиц руководит одно лицо.

Оптимизация налогов становится всё более рисковым делом и всё более дорого.

Если вы за счет такой оптимизации сэкономите, то лишь здесь и сейчас. Через несколько месяцев, год или три придется всё равно платить.