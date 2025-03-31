Разработан механизм уплаты обязательных отчислений от рекламы в интернете

Минцифры разместило на портале проектов нормативных документов проект постановления Правительства об утверждении особенностей исчисления и уплаты обязательных отчислений от размещения рекламы в интернете и порядка осуществления мониторинга за полнотой ‎и своевременностью уплаты таких отчислений.

Обсуждать документ планируется до 15 апреля 2025 года, вступит он в силу со дня его официального опубликования, но не ранее чем с 1 апреля 2025 г.

Назову обязательные отчисления от размещения рекламы в интернете кратко – ОО. Иначе мы утонем в тексте.

1. Базой для исчисления ОО будут доходы, определяемые по данным бухучета.

2. ОО будет взиматься с рекламораспространителей, операторов рекламных систем, посредников и агентов, заключивших договор с рекламодателем.

Если договор с рекламодателем заключил рекламный агент, то на него ложатся обязательства по отчислению ОО от вознаграждения.

3. Если уплата ООО осуществляется рекламораспространителем, оператором рекламной системы или посредником, заключившим договор с рекламодателем, уплата ОО иными лицами, указанными в пункте 2, не осуществляется.

4. Платежный период – квартал.

5. Оплата ООО осуществляется не позднее 5 числа третьего месяца квартала, следующего за платежным периодом.

6. РКН до 15 числа второго месяца квартала в личном кабинете плательщика ОО сформирует расчет размере ООО за предыдущий квартал.

7. Сумма ООО указывается с копейками. Округление не допускается.

8. Плательщик ОО должен проверить размер ОО и подтвердить их в течение 10 календарных дней со дня формирования их в л/к (п. 6). Подтверждение происходит путем подписания УКЭП или ЭП.

9. У плательщика ОО есть 10 календарных дней для уточнения сведений относительно расчета, а РКН в течение 5 календарных дней сделает повторный расчет ОО. Если плательщик ОО не подтвердил расчет размера ОО и не сделал уточнения, то расчет считается подтвержденным и подлежит уплате.

10. В случае неуплаты плательщиком ОО суммы ОО в течение 10 календарных дней после получения уведомления о начислении ОО РКН взыскивает недоимку в судебном порядке.

Как удобно. Обалдеть.

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