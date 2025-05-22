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Наталья Горячая
Согласие на обработку персональных данных

Что за зверь такой — персональные данные?

В связи с тем, что штраф за неуведомление о начале обработки персональных данных с 30 мая станет сильно больше, многие предприниматели озадачились вопросом: а являются ли они операторами персональных данных и что это за зверь такой?

Если в части вопроса про оператора понятно, то есть и юрлица, и физлица являются таковыми наряду с госорганами (https://t.me/doingbusinesstogether/9694), то понятие «персональные данные» вызывает много вопросов.

Согласитесь, что формулировка «Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» так себе для понимания того, что есть ПД и надо ли именно вам, если вы какие-то ПД обрабатываете, подавать уведомление о начале, уведомление об изменении, уведомление об окончании обработки этих ПД (https://t.me/doingbusinesstogether/8810).

Что относится к ПД?

К ним относятся, в том числе, ФИО, адрес, телефон, e-mail. Список не исчерпывающий. Если по конкретным данным можно идентифицировать лицо, то такие данные являются ПД.

Давайте вместе побродим по первоисточникам, заслуживающим доверие, раз закон нам говорит, что к ПОД относится «любая информация». Вообще, когда закон вводит такое понятие, как «любая», это настораживает, ибо означает, что оштрафовать могут абсолютно за всё и потом бегай до морковкина заговенья по судам, которые по совокупности факторов, основываясь на своем личном мнении, выдадут вердикт: «любая» это та, которая у вас, или «любая» - это та, которой у вас нет.

Итак, заходим на сайт «Мой бизнес.рф». Это часть институтов развития, которая отвечает за нас, за МСП.

Вот список того, что предлагается считать ПД:

  • ФИО;

  • место, дата рождения, место постоянной или временной регистрации;

  • фотография или видеозапись человека, которые могут его идентифицировать;

  • сведения о детях, родственниках, семейном положении;

  • сведения о заработной плате;

  • оценка навыков, личностных качеств;

  • индивидуальные личные данные (раса, национальность, политические или религиозные взгляды, философские -убеждения; состояние здоровья);

  • информация о судимостях или их отсутствии;

  • номер телефона, адрес электронной почты, иные идентификаторы в социальных сетях или мессенджерах;

  • паспортные данные, СНИЛС, ИНН;

  • биометрические данные».

Некоторые из этих данных, сами по себе, без связки с другими данными, персональными являться не будут.

Например, номер телефона сам по себе не является персональными данными, но вместе с указанием ФИО владельца — является.

Адрес электронной почты в формате ivanov_ivan_1977@mail.ru тоже относится к персональным данным, как и ФИО с привязкой к ИНН, номеру телефона или месту регистрации».

Ага. Не поняла. То есть, если вы обрабатываете адреса электронной почты, но не обрабатываете имя и фамилию владельца, то это не ПД. Но это не точно.

Ну как? Понятно?

Давайте добавлю, чтобы не скучали.

А что суд?

Суды к персональным данным относят фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы (определение от 07.09.2017 по делу № 33-2984/2017, от 26.03.2013 по делу № 33-3815/13).

А что РКН?

На сайте РКН информация про ПД скудна. Видимо, они сами не обрабатывают, не подают уведомления о начале, об изменении, об окончании, не архивируют после того, как обработку закончили, поэтому перечень вопросов такой, что особого смысла читать их нет. Зато там есть консультативный совет.

В общем, вы как-нибудь сами разберитесь, если не хотите штраф 300 тыс. руб. платить.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • VadimBA

    Что за зверь такой — персональные данные?

    Это ближайший родственник северного пушистого зверька.

  • Наталия Григорьева

    Являются ли ПД фио Директора, которое можно обнаружить в любом открытом источнике?

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