Что за зверь такой — персональные данные?

Что относится к ПД?

К ним относятся, в том числе, ФИО, адрес, телефон, e-mail. Список не исчерпывающий. Если по конкретным данным можно идентифицировать лицо, то такие данные являются ПД.

Давайте вместе побродим по первоисточникам, заслуживающим доверие, раз закон нам говорит, что к ПОД относится «любая информация». Вообще, когда закон вводит такое понятие, как «любая», это настораживает, ибо означает, что оштрафовать могут абсолютно за всё и потом бегай до морковкина заговенья по судам, которые по совокупности факторов, основываясь на своем личном мнении, выдадут вердикт: «любая» это та, которая у вас, или «любая» - это та, которой у вас нет.

Итак, заходим на сайт «Мой бизнес.рф». Это часть институтов развития, которая отвечает за нас, за МСП.

Вот список того, что предлагается считать ПД:

ФИО;

место, дата рождения, место постоянной или временной регистрации;

фотография или видеозапись человека, которые могут его идентифицировать;

сведения о детях, родственниках, семейном положении;

сведения о заработной плате;

оценка навыков, личностных качеств;

индивидуальные личные данные (раса, национальность, политические или религиозные взгляды, философские -убеждения; состояние здоровья);

информация о судимостях или их отсутствии;

номер телефона, адрес электронной почты, иные идентификаторы в социальных сетях или мессенджерах;

паспортные данные, СНИЛС, ИНН;

биометрические данные».

Некоторые из этих данных, сами по себе, без связки с другими данными, персональными являться не будут.

Например, номер телефона сам по себе не является персональными данными, но вместе с указанием ФИО владельца — является.

Адрес электронной почты в формате ivanov_ivan_1977@mail.ru тоже относится к персональным данным, как и ФИО с привязкой к ИНН, номеру телефона или месту регистрации».

Ага. Не поняла. То есть, если вы обрабатываете адреса электронной почты, но не обрабатываете имя и фамилию владельца, то это не ПД. Но это не точно.