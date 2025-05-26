26 мая. День Предпринимателя. Очередной День в череде профессиональных Дней

Знаю точно, что сегодня будет много статистики, слов благодарности государству в лице Правительства, Думы, отдельных министерств и институтов развития.
Те, кто добрался до круглых и овальных столов, где заседают люди в костюмах, будут рады случаю, позволяющему побыть в среде, где принимаются грандиозные проекты.
Кто-то обязательно предложит продолжить курс на осправедливливание налоговой системы, кто-то расскажет об избыточной отчетности по какому-нибудь виду обязанностей, кого-нибудь похвалят, другого попросят рассмотреть , третьего - подумать.
Обязательно мы услышим статистику, свидетельствующую о росте, углублении , расширении, внедрении, охлаждении, приземлении.
Но мы как были на разных берегах, так и остаемся там. Каждый занимается своим делом, а с того берега периодически прилетают меры поддержки и прочие уведомления с реестрами. Дали, посмотрели , как мы там, на том берегу, дали еще. Иногда догоняют… тех, кто не понял, что что-то, что 15-20 лет назад делать можно было, теперь нельзя.
Так и живем.
От праздника к празднику.
Уполномоченного по защите бизнеса нет.
Уполномоченного по защите прав МСП нет.
Зато есть Корпорация МСП, открывающая «островки», «Мой бизнес», отчитывающийся о количестве консультаций, нацпроект, федеральный проект, Комитет ГД по МСП. И ставка ключевая 21 тоже с нами как напоминание о том, что не всем суждено отметить хотя бы десятилетний юбилей существования своего бизнеса.
Ну, с Днем Предпринимателя! 👏🥳🎉🎉
Комментарии2
Странный праздник, как и все профессиональные праздники, как и все праздники
Но этот праздник касается именно тебя, то это уже другое. Пусть даже не хочется выпить, пусть не хочется говорить торжественные слова, но точно ты задумываешься над тем, что ТЫ сделал (сделала) для себя, семьи, сотрудников, страны. И что для этого сделали те, кто сейчас во всех СМИ рассказывает о том, как хорошо делать бизнес и как хорошо государство поддерживает и создает хорошую деловую среду.
Нужна ли мне возможность зарегистрировать ООО или ИП за 2 дня в обмен на кучу уведомлений, которые изо всех щелей на бизнес как на приманку лезут?
Я помню 90е и начало 00-х, как мы стояли в очередях и печатали документы для регистрации в 3 экземплярах. Стоила ли эта автоматизация того, что мы сейчас имеем ?
не знаю...