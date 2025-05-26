26 мая. День Предпринимателя. Очередной День в череде профессиональных Дней

Не знаю, если кто среди вас, отмечающий с салютом, шампанским и речами этот праздник.

Знаю точно, что сегодня будет много статистики, слов благодарности государству в лице Правительства, Думы, отдельных министерств и институтов развития.

Те, кто добрался до круглых и овальных столов, где заседают люди в костюмах, будут рады случаю, позволяющему побыть в среде, где принимаются грандиозные проекты.

Кто-то обязательно предложит продолжить курс на осправедливливание налоговой системы, кто-то расскажет об избыточной отчетности по какому-нибудь виду обязанностей, кого-нибудь похвалят, другого попросят рассмотреть , третьего - подумать.

Обязательно мы услышим статистику, свидетельствующую о росте, углублении , расширении, внедрении, охлаждении, приземлении.

Но мы как были на разных берегах, так и остаемся там. Каждый занимается своим делом, а с того берега периодически прилетают меры поддержки и прочие уведомления с реестрами. Дали, посмотрели , как мы там, на том берегу, дали еще. Иногда догоняют… тех, кто не понял, что что-то, что 15-20 лет назад делать можно было, теперь нельзя.

Так и живем.

От праздника к празднику.

Уполномоченного по защите бизнеса нет.

Уполномоченного по защите прав МСП нет.

Зато есть Корпорация МСП, открывающая «островки», «Мой бизнес», отчитывающийся о количестве консультаций, нацпроект, федеральный проект, Комитет ГД по МСП. И ставка ключевая 21 тоже с нами как напоминание о том, что не всем суждено отметить хотя бы десятилетний юбилей существования своего бизнеса.

Ну, с Днем Предпринимателя! 👏🥳🎉🎉