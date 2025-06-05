Оговорка, но не по Фрейду

В последнее время мы часто встречаем разные «налоговые оговорки». Крупные компании предлагают включать в договоры пункты о том, что исполнитель или поставщик должен возместить потери, если контрагент не заплатит налоги или не выполнит иную налоговую обязанность.

Давайте посмотрим, как такого рода споры разрешаются в суде и на что надо обратить внимание при внесении в договор оговорок о добросовестности и законопослушности.

Компания И обратилась в суд с иском к обществу К о взыскании имущественных потерь в сумме 1.4 млн.руб.

Что за потери?

Между И и К был заключен договор, пункт 6 которого предусматривает условие о возмещении имущественных потерь покупателя, возникших в случае неустранения в согласованный срок признаков несформированного по цепочке хозяйственных операции с участием поставщика источника для принятия к вычету НДС. Общество К дало право налоговому органу информировать компанию И о разрывах по НДС. Поставщик (общество К) в том самом пункте 6 заверяет покупателя (общество И) и даже гарантирует, что предоставил в ИФНС согласие на раскрытие налоговой тайны в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий договор, бессрочно.

А что случилось?

В рамках договора поставщик К поставил подсолнечник фирме И, которая подала в ИФНС декларацию, указав в книге покупок операцию по покупке. Через несколько месяцев из ИФНС компании ИП поступило информационное письмо, в котором сообщается о выявленных расхождениях. Общество отправило поставщику К уведомление о необходимости устранить «разрыв» по НДС. Поскольку поставщик не устранил «разрыв», общество подало уточненную декларацию по НДС и перечислило 1.4 млн. руб. в бюджет. Потом была претензия с требованием возместить потери, которая поставщиком оставлена без удовлетворения, что и стало основанием для обращения компании И в суд.

А что суд?

Условия договора согласованы? Согласованы.

Договор подписан? Подписан.

Ответчик (фирма К) возразил: мол, покупатель сам перечислил НДС в бюджет, то есть сам , добровольно отказался от вычетов, а не принудительно.

Возражение судом не было принято.

Ответчик привел еще один довод: информационное письмо не является решением налогового органа. Суд: ну и что? Договор подписан? Условия согласованы?

Несмотря на то, что само по себе информационное письмо не влечет возникновение налоговоправовых последствий для покупателя или поставщика, стороны не лишены возможности самостоятельно связать возникновение определенных гражданско-правовых последствий с получением такой информации от налогового органа.

Итог: трижды поддержать компанию И

Интересно, осознанно ли покупатель включил в договор указание на достаточность раскрытия налоговой тайны в виде получения информационного письма? Ведь оговорки, бывает, предусматривают возмещение ущерба только после того, как суд определит, что вычет у клиента был применен неправомерно. Также представляет интерес ход рассуждений поставщика, когда он подписывал договор: знал ли он, что НДС не будет платить в бюджет? Или решил испробовать на себе действие оговорки?

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А14-11689/2023 (Воронеж)