ЦОК КПП УСН 03.06 Мобильный
Наталья Горячая
Дробление бизнеса

«ИП зарегистрировано на мужа, я хочу тоже стать ИП, и мы будем вместе…»

После слов «ИП зарегистрировано на…» для меня уже не представляет никакого интереса на кого зарегистрировано ИП, ибо, если бы от лица ИП деятельность велась вопрошающим, то он сказал бы так: «Я – индивидуальный предприниматель» и далее последовал бы какой-то иной вопрос, но не запрос про дробление.

Если после слов «мы будем вместе» следует что-то вроде торговать на маркетплейсе или создавать сеть кофеен, а затем следует вопрос будет ли это дроблением, то уже, по-моему, любой из вас может ответить – да, дробление.

Далее лишь нужно уточнить, что ещё будет указывать на то, что это – дробление, даже если ИП зарегистрировать не на жену, а на подругу её тёти, и что делать, чтобы всё придуманное было разделением, а не дроблением.

Если такой предприниматель сам не предпримет меры, направленные на создание реальной группы компаний, или не объединит деятельность в одно юрлицо (ИП), то это сделает ФНС.

Одно радует: специалисты ФНС обсудят с представителями бизнеса разработку законопроекта, который будет направлен на предотвращение дробления и повышение прозрачности работы продавцов на онлайн-платформах. Концепция нововведений предполагает:

  • введение единых требований к идентификации продавцов и пользователей личных кабинетов на всех маркетплейсах;

  • введение требований к системе внутреннего контроля на электронных площадках, которая должна обеспечивать выявление налоговых рисков.

То есть сначала предпринимателей предупредят о возможных рисках. Надеюсь, у бизнеса будет возможность прочитать, оценить, посчитать и сделать что-то до того, как щепки полетят в разные стороны. А мы уже знаем, как это делается.

Таким образом, часть функций по принуждению к миру уплате налогов в полном объеме переложат на электронные площадки и это будет похоже на функции по финансовому контролю, возложенные на банки в рамках ПОД/ФТ. Продавцы на маркетплейсах будут информироваться цифровыми платформами о наличии возможных рисков, и смогут оперативно их устранять.

В обозримом будущем, возможно, это приведет к частичному выравниванию условий для ведения бизнеса, но для создания действительно равных условий нужно другое.

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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