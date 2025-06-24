Андрей Макаров: доживем до следующего завтрака, или как расти в отсутствие инвестиционного климата

На ПМЭФ были не только сессии со статистикой, острые выступления, фото на фоне, обращение главы государства, но и традиционный завтрак Сбера, где слово дали и «символу завтрака» Андрею Макарову – председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Андрей Михайлович попросил разрешения у Германа Грефа не говорить о том, что он думает, потому что очень хочет «дожить до следующего завтрака». Здесь хотелось бы задать вопрос, но и вопрошающему в нынешние времена тоже страшно, поэтому молча продолжим следить за тем, что говорит главный по бюджету в Думе.

Оказывается, только раз в году можно говорить о проблемах и делать это можно и «уместно» почему-то только на завтраке Сбера. Снова хочется задать вопрос типа «а в Думе нельзя что ли?», но помолчим и слушаем дальше.

Назвав смешки в зале в ответ на эту фразу «неуместными», депутат сообщил, что долго думал над тем, с чего начать, и всё же начал:

1. Правила возвращения иностранных компаний прописаны, а они всё не возвращаются.

2. Выводы, делаемые в начале, к концу дискуссии искажаются.

3. Россия – страна светлого будущего, и , к сожалению, с не всегда с предсказуемым прошлым. И это – главная проблема.

4. Суд и уважение права собственности – вот то, что сейчас тревожит бизнес, а не инвестиционный климат.

5. Плохо, что срок давности начинает течь не с момента, когда событие произошло, а с того момента, когда прокуратуре не понравилось это событие. Может, поэтому бизнес перестал говорить об инвестиционном климате?

6. Обсуждение экономических вопросов сводится к поиску врагов.

Далее встал Герман Греф и попытался что-то сказать, но господин Макаров его опередил, уточнив, что ему надо делать: побыстрее, заканчивать? Герман Оскарович сказал, что нет, всё ок, тогда Андрей Михайлович уточнил: «у вас такое выражение лица , как будто за мной уже приехали?!».

7. Как расти в стране в отсутствие инвестиционного климата? - вот этот вопрос давайте обсуждать.

8. По качеству институтов Россия занимает 126 место в мире (из 134).

9. Зачем на быстрый рост возвращать? Нам нужен постоянный рост (речь про экономику).

10. У государства денег на постоянно растущие потребности трудящихся может не хватить. Социализм рухнул потому, что не смог выполнять взятые на себя экономические обязательства, а мы свои экономические законы ещё даже не написали.

Не… всё то, что я только что написала, не передаёт всю ту атмосферу, которая была на этом чудесном мероприятии, и, тем более, мой слог искажает смысл, который Андрей Михайлович вкладывал в свои слова. Рекомендую послушать, а желательно посмотреть.

ПМЭФ с Макаровым-2023 читайте: часть 1 и часть 2, и здесь тоже

ПМЭФ с Макаровым-2022 читайте тут

Эх, ну вот где бы вы ещё смогли насладиться архивом выступлений главного в Думе по бюджету и налогам? Только в телеграм-канале #мспживи