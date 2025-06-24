Андрей Макаров: доживем до следующего завтрака, или как расти в отсутствие инвестиционного климата
Андрей Михайлович попросил разрешения у Германа Грефа не говорить о том, что он думает, потому что очень хочет «дожить до следующего завтрака». Здесь хотелось бы задать вопрос, но и вопрошающему в нынешние времена тоже страшно, поэтому молча продолжим следить за тем, что говорит главный по бюджету в Думе.
Оказывается, только раз в году можно говорить о проблемах и делать это можно и «уместно» почему-то только на завтраке Сбера. Снова хочется задать вопрос типа «а в Думе нельзя что ли?», но помолчим и слушаем дальше.
Назвав смешки в зале в ответ на эту фразу «неуместными», депутат сообщил, что долго думал над тем, с чего начать, и всё же начал:
1. Правила возвращения иностранных компаний прописаны, а они всё не возвращаются.
2. Выводы, делаемые в начале, к концу дискуссии искажаются.
3. Россия – страна светлого будущего, и , к сожалению, с не всегда с предсказуемым прошлым. И это – главная проблема.
4. Суд и уважение права собственности – вот то, что сейчас тревожит бизнес, а не инвестиционный климат.
5. Плохо, что срок давности начинает течь не с момента, когда событие произошло, а с того момента, когда прокуратуре не понравилось это событие. Может, поэтому бизнес перестал говорить об инвестиционном климате?
6. Обсуждение экономических вопросов сводится к поиску врагов.
Далее встал Герман Греф и попытался что-то сказать, но господин Макаров его опередил, уточнив, что ему надо делать: побыстрее, заканчивать? Герман Оскарович сказал, что нет, всё ок, тогда Андрей Михайлович уточнил: «у вас такое выражение лица , как будто за мной уже приехали?!».
7. Как расти в стране в отсутствие инвестиционного климата? - вот этот вопрос давайте обсуждать.
8. По качеству институтов Россия занимает 126 место в мире (из 134).
9. Зачем на быстрый рост возвращать? Нам нужен постоянный рост (речь про экономику).
10. У государства денег на постоянно растущие потребности трудящихся может не хватить. Социализм рухнул потому, что не смог выполнять взятые на себя экономические обязательства, а мы свои экономические законы ещё даже не написали.
Не… всё то, что я только что написала, не передаёт всю ту атмосферу, которая была на этом чудесном мероприятии, и, тем более, мой слог искажает смысл, который Андрей Михайлович вкладывал в свои слова. Рекомендую послушать, а желательно посмотреть.
ПМЭФ с Макаровым-2023 читайте: часть 1 и часть 2, и здесь тоже
ПМЭФ с Макаровым-2022 читайте тут
Эх, ну вот где бы вы ещё смогли насладиться архивом выступлений главного в Думе по бюджету и налогам? Только в телеграм-канале #мспживи
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Комментарии8
Всегда нравился Андрей Михайлович)
Слушала его речь. Очень осторожную, с намеками на фсб и репрессии, но очень проникновенную. Основная мысль сводилась к тому, что никто не будет оказывать России инвестиционную поддержку, и что траты на проекты лягут на народ. Который их не вытянет. А Бизнес не защищен гос. законами и у предпринимателей нет свобод и прав, как впрочем и у народа. И зачем тогда затевать деятельность, чтобы через год-два у тебя всё отобрали по решению прокуратуры или обанкротили налоговики?
Шикарное заявление! Что уж говорить об остальных, если даже ЕМУ, если даже ОН... в ТАКИХ условиях пребывает!
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, в общем-то можно даже в этом месте остановиться и не читать, временно, все дальнейшие сказанные им слова. А просто в этом месте задуматься - а про что же тогда он дальше вообще говорить мог?? Шаблонные фразы, которые НАДО говоирть?
А что случилось? Не слежу за новостями (с)
@VikaV2193, да ничего не случилось, просто очередной "пук" в лужу