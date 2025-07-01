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Наталья Горячая
Уставные документы

Какие документы ООО являются учредительными?

Обратимся к статье 12 одноименного закона (14-ФЗ от 08.02.1998г.). Я не буду приводить статью целиком, а сделаю лишь выжимку из нее.

1. Учредительным документом общества является устав общества.

2. Общество действует на основании утвержденного его учредителями устава общества либо типового устава, утвержденного уполномоченным ФОИВом. О том, что общество действует на основании типового устава, оно сообщает в ФНС.

До вступления в силу закона 312-ФЗ от 30.12.20208 года учредительными документами обществ были учредительный договор и устав. Упомянутым документом законодатель обязал все ООО не позднее 1 января 2010 года уставы и учредительные договоры обществ с ограниченной ответственностью, созданные до дня вступления в силу документа, привести в соответствие с ГК РФ и законом об ООО.

А протокол собрания учредителей (или решение единственного участника) никогда не был учредительным документом. Просто в практике делового оборота давно уже считается, что в понятие «учредительные документы» входят решения, протоколы, устав и изменения к нему, учредительный договор, приказ о вступлении в должность руководителя, свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учёт.

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Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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