Нет документов? Не беда! Мы насчитаем вам налоги на основании показаний свидетелей

Можно маскировать внешние признаки дробления, чтобы ИФНС долго искала то, что вы пытаетесь скрыть, но свидетельские показания сотрудников, в том числе бывших, представителей контрагентов будут иметь решающее значение при рассмотрении спора в суде.

Индивидуального предпринимателя проверяли за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. Основной вид деятельности налогоплательщика — сдача в аренду и продажа недвижимости.

В ходе мероприятий налогового контроля инспекцией установлено использование принадлежащего ИП на праве собственности недвижимого имущества в предпринимательской деятельности. Данное обстоятельство подтверждается договорами аренды, свидетельскими показаниями арендаторов, фактом освобождения от уплаты НДФЛ, множественностью однородных сделок.

Сдавая объекты недвижимости в аренду физическим лицам и получая арендную плату наличными либо в натуральной форме, предприниматель не учитывал соответствующие суммы при определении налоговой базы. Документы, подтверждающие размер полученной арендной платы, налогоплательщиком в ходе проверки не представлены.

При таком положении размер дохода, полученного от сдачи имущества в аренду, определен налоговым органом с учетом свидетельских показаний арендаторов о сумме арендных платежей и сроках аренды, а также условий договоров аренды по взаимоотношениям с арендаторами. Расчет налогов произведен на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости аренды объекта недвижимости.

Налоговый кодекс не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, данная норма не ограничивает налоговый орган в возможности использования показаний свидетелей в целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов деятельности налогоплательщика и, соответственно, для оценки ее потенциальной доходности (прибыльности).

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-5542/2022, определение ВС РФ по Делу датировано 29 мая 2024 года.

Вывод: ФНС может начислить налоги расчетным путем, если сам предприниматель не обеспечил должный учет своих доходов и расходов, и спровоцировал ситуацию, при которой стало невозможно точно определить реальную налоговую обязанность.

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👉ФНС усиливает работу со свидетелями (https://t.me/doingbusinesstogether/3404)