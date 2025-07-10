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Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Нет документов? Не беда! Мы насчитаем вам налоги на основании показаний свидетелей

Можно маскировать внешние признаки дробления, чтобы ИФНС долго искала то, что вы пытаетесь скрыть, но свидетельские показания сотрудников, в том числе бывших, представителей контрагентов будут иметь решающее значение при рассмотрении спора в суде.

Индивидуального предпринимателя проверяли за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. Основной вид деятельности налогоплательщика — сдача в аренду и продажа недвижимости.

В ходе мероприятий налогового контроля инспекцией установлено использование принадлежащего ИП на праве собственности недвижимого имущества в предпринимательской деятельности. Данное обстоятельство подтверждается договорами аренды, свидетельскими показаниями арендаторов, фактом освобождения от уплаты НДФЛ, множественностью однородных сделок.

Сдавая объекты недвижимости в аренду физическим лицам и получая арендную плату наличными либо в натуральной форме, предприниматель не учитывал соответствующие суммы при определении налоговой базы. Документы, подтверждающие размер полученной арендной платы, налогоплательщиком в ходе проверки не представлены.

При таком положении размер дохода, полученного от сдачи имущества в аренду, определен налоговым органом с учетом свидетельских показаний арендаторов о сумме арендных платежей и сроках аренды, а также условий договоров аренды по взаимоотношениям с арендаторами. Расчет налогов произведен на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости аренды объекта недвижимости.

Налоговый кодекс не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, данная норма не ограничивает налоговый орган в возможности использования показаний свидетелей в целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов деятельности налогоплательщика и, соответственно, для оценки ее потенциальной доходности (прибыльности).

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-5542/2022, определение ВС РФ по Делу датировано 29 мая 2024 года.

Вывод: ФНС может начислить налоги расчетным путем, если сам предприниматель не обеспечил должный учет своих доходов и расходов, и спровоцировал ситуацию, при которой стало невозможно точно определить реальную налоговую обязанность.

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👉ФНС усиливает работу со свидетелями (https://t.me/doingbusinesstogether/3404)

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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