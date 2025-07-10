Нет документов? Не беда! Мы насчитаем вам налоги на основании показаний свидетелей
Индивидуального предпринимателя проверяли за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. Основной вид деятельности налогоплательщика — сдача в аренду и продажа недвижимости.
В ходе мероприятий налогового контроля инспекцией установлено использование принадлежащего ИП на праве собственности недвижимого имущества в предпринимательской деятельности. Данное обстоятельство подтверждается договорами аренды, свидетельскими показаниями арендаторов, фактом освобождения от уплаты НДФЛ, множественностью однородных сделок.
Сдавая объекты недвижимости в аренду физическим лицам и получая арендную плату наличными либо в натуральной форме, предприниматель не учитывал соответствующие суммы при определении налоговой базы. Документы, подтверждающие размер полученной арендной платы, налогоплательщиком в ходе проверки не представлены.
При таком положении размер дохода, полученного от сдачи имущества в аренду, определен налоговым органом с учетом свидетельских показаний арендаторов о сумме арендных платежей и сроках аренды, а также условий договоров аренды по взаимоотношениям с арендаторами. Расчет налогов произведен на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости аренды объекта недвижимости.
Налоговый кодекс не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, данная норма не ограничивает налоговый орган в возможности использования показаний свидетелей в целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов деятельности налогоплательщика и, соответственно, для оценки ее потенциальной доходности (прибыльности).
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А76-5542/2022, определение ВС РФ по Делу датировано 29 мая 2024 года.
Вывод: ФНС может начислить налоги расчетным путем, если сам предприниматель не обеспечил должный учет своих доходов и расходов, и спровоцировал ситуацию, при которой стало невозможно точно определить реальную налоговую обязанность.
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