Силуанов: разные ставки налогов, разные льготы лишают бизнес конкуренции

Антон Силуанов выступил с заключительным словом на пленарном заседании Госдумы 22 октября 2025 года: разные ставки налогов, разные льготы лишают бизнес конкуренции. Того, что было сделано в прошлом году в плане выравнивания ставок налогов, оказалось недостаточно, поэтому в этом году приняли решение.

В конечном счете это поможет повысить производительность труда и приведет к росту экономики. И это абсолютно точно. И в этом – первая причина, по которой необходимо изменить налоговые ставки для бизнеса. Второе – обеспечение обороны и безопасности нашей страны. Поэтому мы меняем налог на добавленную стоимость. Мы умеем его собирать, это один из наиболее понятных для бизнеса налогов. Это – непростое, сложное решение, но оно необходимо. Простых решений по налогам не бывает.

Вячеслав Володин: во втором чтении мы доработаем этот законопроект с учетом тех замечаний, которые высказали профильные комитеты?

Антон Силуанов: да, действительно, те предложения, которые озвучил Андрей Макаров и которые поступили от бизнес-объединений, будут отработаны, найдем решение ко второму чтению – так договорились.

Аплодисменты.

Вячеслав Володин: мы с вами не в Европарламенте, где демократией помыкают как хотят, где обидели всех наших олигархов, обманули и обобрали, и они вернулись ,потерявшие многое – без яхт, домов, счетов, мы же не такие – демократия это процедуры , нормы , правила , мы следуем этому.