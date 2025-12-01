Налоговая реформа-2026: мы ждем перемен?

И нам становится ясно: правила игры для владельцев юрлиц, индивидуальных предпринимателей и руководителей организаций будут другими. Повышение НДС, ужесточение правил для УСН и отмена ключевых льгот по страховым взносам – это не простая корректировка, а начало демонстрации нового подхода к налогообложению, который потребует от компаний всех организационно-правовых форм глобальной перестройки финансовых моделей и даже пересмотра ниши.
Главное: НДС, упрощенка, страховые взносы
В пояснительной записке к законопроекту весьма подробно описано, какой эффект для бюджета принесет реформа. Одна из заявленных целей – пресечение схем дробления. Даниил Егоров сообщил, что более 10 тысяч групп компаний, которые подпадают под признаки дробления, полностью отказались от такой схемы, а это, по его словам, 24, 4 тыс. налогоплательщиков. Не знаю, радоваться этому или нет, но общее количество коммерческих организаций в стране составляет 2,6 млн. штук, а вышли из тени 24,4 тысячи, что менее 1% от общего количества. И ради этого был кипеж?
Страховые взносы – еще один удар по малому бизнесу. Обещанные в 2020 году льготы разбиваются об иллюзию их сохранности «навсегда», как весной 2020 года заявлял в прямом эфире Владимир Путин.
На фоне падающей экономики и необходимости в смягчении кредитно-денежной политики увеличение налогового бремени на бизнес плюс дефицит бюджета является естественным и закономерным шагом. А как заставить бизнес платить больше? Только за счет эффективного администрирования налогов. НДС – наилучший пример того, как государство может добиться почти 100%-го поступления налога.
Сначала дали льготы, затем прикрутили администрирование, заставив платить налоги по низким ставкам, а потом можно и руки выворачивать, отпуская давление в зависимости от того, насколько худо стал дышать бизнес.
Сможет ли бизнес в условиях неизбежности уплаты налогов и роста ставок по ним повысить цены на свои товары, работы и услуги? Как отреагирует конечный потребитель, есть ли у бизнеса возможность подвинуться влево в прибыли, чтобы не менять вправо стоимость услуг, что будет принесено в жертву: прибыль или часть клиентов, которые откажутся платить по более высокой цене? Понятно, что какие-то отрасли смогут подвинуться, кому-то придется поднять цену, а кто-то уйдет в другой вид деятельности.
Безусловно, реформа приведет к снижению деловой активности
Увидим ли мы снижение спроса из-за роста цен уже в январе или феврале? Как оценить влияние реформы на общее состояние экономики и каждого гражданина в целом, если статистика даётся не в пресном, а в подготовленном виде?
Бизнес уйдет в тень? Я в это не верю. Чтобы уйти в тень, нужны наличные. А где их взять? Они сначала как-то должны попасть в оборот. А кто их выдает гражданам. Бизнес. А откуда бизнес возьмет наличные? У граждан? А у граждан они откуда?
Как положительная динамика внутреннего спроса дружит с изъятием денег из экономики через повышение налогового бремени на бизнес? Если бизнес платит налогов больше, то как этот же бизнес удовлетворит рост потребительских желаний? То, что изъято из экономики в виде налогов, даёт эффект меньший, чем то, что используется бизнесом в виде инвестиций. А какие инвестиции при стоимости кредита более 20% годовых? Разве что в декабре будет снижена ключевая ставка до хотя бы 10. Тогда часть ушедшего с рынка бизнеса, который строил модель, исходя из низких налоговых ставок, будет заменена на тех, кто будет строить её по новым правилам.
Вывод: прямо сейчас повышение налогов и снижение лимитов для бизнеса принесет дополнительные доходы, а если посмотреть чуть дальше, то там нас ждут не очень хорошие времена.
А теперь – к любимому вопросу «что делать?».
1. Ваш выход, товарищ главбух!
В связи с реформой особую роль в жизни уже практически любой компании начинает играть главбух и/или финансовый директор. Без профессионала на этих позициях предприниматель, как показывает практика, бизнес не вывезет новые обязанности и управление финансовыми потоками.
2. Финансы.
Если доход компании к 1 декабря близок к 20 млн. руб., придержите поступление дебиторки. Перенесите авансы на следующий год. Это важно сделать, ибо полтора месяца на подготовку к новым обязанностям – это слишком мало.
3. Последний вагон по ставке 20%.
Если вы применяете общую ставку НДС и получили в 2025 года, постарайтесь сделать отгрузку до конца этого года. Это важно для того, чтобы успеть в последний вагон по ставке 20%.
4. Дробление.
Аккуратнее с дроблением. Чем меньше доход у бизнеса, тем более отважными и безумными выглядят предположения владельца о том, как выстроить бизнес, чтобы не платить НДС.
5. Ценообразование.
Как повлияет увеличение налогов и тарифа страховых взносов на маржу? Вывезите повышение налогов без одновременного увеличения стоимости товаров, работ, услуг? Посчитайте.
6. Ревизия расходов.
Пересмотрите расходы. Может, отказаться от каких-то расходов, без которых бизнес может прожить хотя бы первую половину 2026 года?
7. Таблички – наше всё.
Сравните все возможные варианты систем налогообложения: ОСН, УСН 6 и 15%, ПСН, ЕСХН, АУСН. Сравните нагрузку по НДС – общую (22(10)%) и специальную (5)%).
8. Обзаведитесь бюджетом.
Да-да, бюджет должен быть не только у государства. Составьте уже план доходов и расходов, и план движения денег.
9. Пессимист лучше оптимиста.
Когда составите таблички, «подвигайте» доходы в ту и другую сторону, посмотрите, при каком наихудшем варианте ваш бизнес выживет. И не забудьте про кассовые разрывы. Они тоже могут быть.
10. Перестаньте ныть, что бизнес убивают.
Никто вас не убивает. Вы сами пришли туда, где вы сейчас есть, никто не заставлял вас уходить в УСН или покупать патент за 10 тыс. рублей в год, не переводил в льготный регион, чтобы платить меньше государству и больше платить марктеплейсу. Мы сами являемся источником своих проблем. Это может показаться бредом, но из этого состояния проще начать действовать, чем из состояния, когда вы ноете или вините в своих неудачах налоговую политику. Поныли, поплакали, утерли нос платочком, открывайте новую страницу своей Жизни.
Начать дискуссию