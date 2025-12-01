Налоговая реформа-2026: мы ждем перемен?

Главное: НДС, упрощенка, страховые взносы

В пояснительной записке к законопроекту весьма подробно описано, какой эффект для бюджета принесет реформа. Одна из заявленных целей – пресечение схем дробления. Даниил Егоров сообщил, что более 10 тысяч групп компаний, которые подпадают под признаки дробления, полностью отказались от такой схемы, а это, по его словам, 24, 4 тыс. налогоплательщиков. Не знаю, радоваться этому или нет, но общее количество коммерческих организаций в стране составляет 2,6 млн. штук, а вышли из тени 24,4 тысячи, что менее 1% от общего количества. И ради этого был кипеж?

Страховые взносы – еще один удар по малому бизнесу. Обещанные в 2020 году льготы разбиваются об иллюзию их сохранности «навсегда», как весной 2020 года заявлял в прямом эфире Владимир Путин.

На фоне падающей экономики и необходимости в смягчении кредитно-денежной политики увеличение налогового бремени на бизнес плюс дефицит бюджета является естественным и закономерным шагом. А как заставить бизнес платить больше? Только за счет эффективного администрирования налогов. НДС – наилучший пример того, как государство может добиться почти 100%-го поступления налога.

Сначала дали льготы, затем прикрутили администрирование, заставив платить налоги по низким ставкам, а потом можно и руки выворачивать, отпуская давление в зависимости от того, насколько худо стал дышать бизнес.

Сможет ли бизнес в условиях неизбежности уплаты налогов и роста ставок по ним повысить цены на свои товары, работы и услуги? Как отреагирует конечный потребитель, есть ли у бизнеса возможность подвинуться влево в прибыли, чтобы не менять вправо стоимость услуг, что будет принесено в жертву: прибыль или часть клиентов, которые откажутся платить по более высокой цене? Понятно, что какие-то отрасли смогут подвинуться, кому-то придется поднять цену, а кто-то уйдет в другой вид деятельности.