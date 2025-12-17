❓ Мы с партнером решили делать бизнес. Что лучше регистрировать: ИП или ООО?

Постоянные читатели этого канала такие вопросы не задают, но придется ответить на этот вопрос, ибо есть молодые предприниматели, которые полагают, что главное — ввязаться в процесс, а там видно будет. Ну и прибыль, чтобы делить, сначала надо заработать, — так считают начинающие.

Чтобы поменять позицию по этому вопросу, нужно заплатить за такую ошибку в построении бизнеса, либо чтобы кто-то на доступном языке объяснил последствия. Причем доступность не означает, что предприниматель поступит правильно. Порой перевешивает подход "а вот Маша так делает уже 10 лет и ничего!".

В общем, если у вас партнерство, то вам дорога в ИП закрыта. Нечего вам там делать. Бизнес на ИП означает, что бизнесом владеет одно лицо. Сэкономив сейчас, через 2-3 года вы будете жалеть о своём выборе.

Если вас двое , трое , пятеро , добро пожаловать в чудный мир ООО, АО, НКО, кооперативов и прочих организаций, состоящих из двух и более учредителей, участников, членов, акционеров и т.п.

Делайте сразу такую модель, чтобы потом, когда достигнете желаемого, было просто делить. Причем делить не только прибыль, но и убытки. И чтобы кредитные организации не стали для вашего бизнеса препятствием.

Чтобы раздел прибылей и убытков был лёгким, не скупитесь на корпоративный договор, а в случае, если на старте бизнеса требуются немалые вложения, посмотрите на конвертируемый заём.

Итак, почему не надо регистрировать ИП на одного из партнеров:

