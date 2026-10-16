Отставить валидол: почему слухи о налоговом судном дне для малого бизнеса оказались сильно преувеличены

И вот, 13 октября ленты новостей от РБК заставили предпринимателей нервно икнуть. Заголовки кричали: «Деловая Россия» якобы приготовила властям и любимым гражданам подарочек из 52 радикальных мер. В меню апокалипсиса значились:



- отмена части льгот для МСП (в т.ч.забрать у него УСН 6% и ПСН, на АУСН снизить лимит дохода),

- новый налог на наследство, и даже поборы с рантье, посмевших сдавать свои однушки.



В воздухе отчетливо запахло возвращением в 90-е и массовым исходом директоров в монастыри.



Но не спешите прятать кассу под матрас.



«Ребята, выдыхаем, это не мы!»



В «Деловой России» оперативно оценили масштаб поднявшейся паники, схватились за голову, и выпустили официальный пресс-релиз.

Глава объединения, наш дорогой и любимый Алексей Репик лично вышел в люди, чтобы потушить этот пожар, и заявил: нашумевший документ к реальной повестке грядущего форума имеет отношение… ну, примерно как патентная система к квантовой физике, то есть крайне условное.



Да ну?!

Репик подчеркнул: досрочно отменять их никто не предлагает. Да, думать о том, как МСП будет жить дальше, придется - но эволюционно, а не методом «жечь всё дотла.



О чем тогда вообще речь?



Единственное, за что «Деловая Россия» действительно топит всерьез - это инвестиционный налоговый вычет (и базовый, и отложенный) для себя, то есть для среднего бизнеса. Звучит скучно, но для тех, кто планирует развиваться и покупать новое оборудование вместо ремонта старого синей изолентой - штука полезная. По замыслу, это должно перезапустить инвестиции в стране – как раз то, на чём очень настаивает Президент.



Что покажут на форуме 15 октября?



Бизнес-инициативы действительно будут обсуждать, н страшилок про «отобрать у малых и отдать большим», о которых расшумелись в СМИ, в официальной программе нет.

В общем, армагеддон отменяется. Можно вернуть главного бухгалтера из предынфарктного состояния и продолжать спокойно работать. По крайней мере - до следующих новостей.



Не то СМИ перестарались, не то Репик действительно включил заднюю, не то это просто была шутка…

А вообще-то некоторые граждане стали часто разыгрывать других граждан и испытывать их нервы на прочность. Тренируют что ли?



#мспживи