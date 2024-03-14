Не забудьте провести годовое собрание ООО и утвердить годовой отчет

На очередном собрании должны быть приняты решения об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовое общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год.

Очередное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Проверьте в уставе: уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества.

В соответствии со ст. 38 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), однако действие абз. 2 п. 1 ст. 38 приостановлено до 31.12.2024 включительно, поэтому в 2024 году общее собрание по данным вопросам по решению исполнительного органа может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем) (ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

На очередном собрании должны быть приняты решения об утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

А это значит, что директор должен подготовить годовой отчет о деятельности Общества.

Годовой отчет составляется в произвольной письменной форме.

Обязательно требуется включать в годовой отчет только информацию о чистых активах.

Вы можете включить в годовой отчет информацию в зависимости от видов деятельности и целей его составления, позволяющую оценить результаты деятельности общества.

Что будет, если директор не проведет собрание

Предусмотрена административная ответственность КОАП:

«Статья 15.23.1. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов.

…

11. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.»

Кроме того, с директора, действия которого повлекли привлечение общества к административной, налоговой ответственности, могут быть взысканы убытки в размере примененных санкций.