Ключевая ставка. Когда ставка будет ниже?

Прогноз: ~ 9% будет не ранее конца 2024 года. В 2023 году ключевая ставка Центрального банка России несколько раз повышалась. Одним из значимых изменений было повышение ставки на 350 базисных пунктов до 12% 15 августа 2023 года. В декабре 2023 года ключевая ставка составляла 16%.

Почему так произошло?

Слабость национальной валюты: повышение ключевой ставки также было направлено на стабилизацию курса рубля, который испытывал ослабление, в том числе из-за повышенного спроса на импортные товары.

Проинфляционные риски: Банк России отметил расширение проинфляционных рисков на широкий круг товаров, что также стало поводом для повышения ставки.

Валютные спекуляции: повышение ставки было направлено на сдерживание активности валютных спекулянтов, что, по мнению регулятора, помогает стабилизировать валютный рынок.

Экономический рост: меры по умеренному ограничению экономического роста, который в некоторых сегментах превышал возможности предложения, вызывая дополнительное инфляционное давление.

Спрос на импорт: высокий спрос на импортные товары при снижении экспорта также стал одной из причин укрепления рубля и был учтен при принятии решения о повышении ставки.

Все описанные действия представляют собой ответ России на развивающуюся ситуацию, обусловленную повышенной геополитической напряженностью.

Когда ставка будет ниже?

Прогнозы по ключевой ставке Центрального банка России на 2024 год варьируются среди экспертов. Снижение ключевой ставки в 2024 году ожидается, но начнется не ранее второго квартала, и только при условии снижения инфляционных показателей. Некоторые эксперты считают, что в начале 2024 года ставка останется на уровне 16%, а переход к ее снижению начнется не ранее апрельского заседания.

При этом другие аналитики предполагают, что первое снижение ставки может произойти в июле, и ставка будет снижена с 16% до 15%, с последующими шагами смягчения до 200-300 базисных пунктов. По их мнению, к концу 2024 года ставка может достичь уровня около 9% годовых.

Среднегодовая ключевая ставка в 2024 году, по прогнозам, будет двузначной и ожидается на уровне 12-14%. В долгосрочной перспективе ожидается снижение ставки до однозначных чисел, но не ранее 2025 года. Основными факторами, которые будут влиять на решения ЦБ по ключевой ставке, являются инфляционные ожидания, уровень роста цен, бюджетная политика, внешняя конъюнктура и условия внешней торговли, а также состояние экономики и внутреннего спроса.

Почему бы ЦБ не опустить ставки сейчас, чтобы дать дешевые деньги предпринимателям?

Существует несколько причин, почему Россия не может резко снизить ключевую ставку для предоставления дешевых денег предпринимателям:

Сохранение привлекательности национальной валюты для инвесторов: более высокая ставка делает рублевые активы привлекательнее для инвесторов, что помогает поддерживать приток капитала в страну.

Стабильность валютного курса: высокая ключевая ставка поддерживает стабильность национальной валюты. Понижение ставки может привести к ослаблению рубля, что повлияет на импортные цены и может способствовать увеличению инфляции.

Контроль над спекуляциями: высокая ставка снижает привлекательность спекулятивных вложений в валюту и ценные бумаги, что важно для поддержания стабильности финансовой системы.

Ограниченная монетарная политика из-за санкций: санкции могут ограничивать возможности центрального банка в использовании традиционных механизмов монетарной политики, в том числе и в плане снижения ставок.

Нужда в предотвращении образования финансовых пузырей: понижение ставок может спровоцировать чрезмерное кредитование, что в долгосрочной перспективе может привести к образованию пузырей на рынке недвижимости или в других секторах экономики.