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Бухгалтеры

Супербухгалтер: как создать карьеру из кофе, понтов и чужих ответов. История знакомого бухгалтера

Ах, моя знакомая... она действительно уникальный экземпляр в мире бухгалтерии. Ее путь начался в автосервисе, где она, изначально, просто помогала своему мужу. Но увлечение было сильнее, и она вытеснила штатного бухгалтера, заняв его место.
86

Я бухгалтер с многолетним опытом работы в небольшом городке в глубинке России. Хотела бы поделиться с вами историей моей знакомой, которую буду здесь называть Светланой. Этот рассказ – настоящая иллюстрация того, как недостаточные знания и непрофессионализм могут повлечь за собой серьезные последствия.

Светлана начала свою карьеру в бухгалтерии совершенно случайно. Её муж владел автосервисом, и в какой-то момент она решила ему помочь, заменив бухгалтера. Не имея профессионального образования или опыта в этой области, она стала "вести учет", что в её понимании означало просто заполнять некоторые формы и "рисовать декларации на коленке". Понимание тонкостей налогового и бухгалтерского учета у неё было минимальным.

Однако, она активно строила образ "супербухгалтера". Ходила на все возможные семинары, хотя, как мне кажется, больше ради общения и кофе, нежели ради получения знаний. И, конечно же, все сложные вопросы, с которыми она сталкивалась, задавала мне.

Сначала Светлана просто переспрашивала меня по своим делам, потом начала присылать вопросы от своих знакомых. И, что меня особенно возмутило, она выдавала мои ответы за свои, что ещё больше укрепило её репутацию "супербухгалтера" среди наших общих знакомых.

Но, как говорится, не может бесконечно виться веревочка. Светлана разошлась с мужем, и вскоре на его автосервис обрушилась волна требований от налоговой и фондов на сумму почти полмиллиона.

Это не остановило Светлану, и она продолжала свою "карьеру" в других компаниях. Однако, везде история повторялась: её увольняли со скандалом, и в одном из мест ей даже угрожали уголовным преследованием за некачественный учет.

Несмотря на все эти перипетии, Светлана все еще гордится тем, что она бухгалтер. Она говорит, что просто устала от этой работы, но, мне кажется, на самом деле она просто не готова признать свои ошибки и недостатки.

Эта история является хорошим напоминанием о том, что бухгалтерия - это не просто "рисование деклараций на коленке". Это сложная и ответственная работа, которая требует глубоких знаний и постоянного обучения. Игнорирование этого может привести к серьезным последствиям, как это случилось с Светланой.

Надеюсь, что этот рассказ поможет другим избежать подобных ошибок и понять, что недостаток знаний и профессионализма в бухгалтерии может быть не просто неприятным, но и дорогостоящим.

happy@

happy@

Бухгалтер

14 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Светланы они такие 

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg 1 час назад

    Андрейврач

    Понимаю, что весь "рассказ" является художественным вымыслом("это фантастика, сынок!"), но в истинную канву событий не верю, потому что ни один предприниматель не возьмет на должность бухгалтера малопонятную даму без опыта, проф.подготовки и негативными отзывами по прежним местам работы

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Логотип happy@
happy@
Бухгалтеры

Супербухгалтер: как создать карьеру из кофе, понтов и чужих ответов. История знакомого бухгалтера

Ах, моя знакомая... она действительно уникальный экземпляр в мире бухгалтерии. Ее путь начался в автосервисе, где она, изначально, просто помогала своему мужу. Но увлечение было сильнее, и она вытеснила штатного бухгалтера, заняв его место.

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