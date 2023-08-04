Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?

Иностранная пресса активно постит новость о смерти raw vegan блогерши Жанны Д Арт.
Девушка из Казани, жила на Шри Ланке, в Тае и Малайзии.
Подцепила какую-то холерную палочку и умерла.
Правда выглядела она к тому моменту уже как мумия.
Raw vegan - это когда едят не только растительное, но при этом ещё и сырое.
То есть фрукты, овощи, соки и семечки всякие.
Я конечно не врач, но диета выглядит мягко говоря нездоровой.
В связи с этой новостью я вспомнила, что мне Фейсбук в какой-то момент начал подсовывать видосы с такими веганами.
Например, две симпатичные девушки, окружённые тропической растительностью, едят фрукты-семечки на камеру с подписью типа "что мы как raw vegan пара едим в течение дня".
И это честно говоря залипательно.
Все яркое, фрукты красивые, девушки лучезарные.
И вот эта мукбанг нарезка (мукбанг это поедание большого количества еды на камеру).
Короче, это не просто "я ем сырые фрукты" - это демонстрация определенного лайфстайла.
Удивительно, как хорошо работает такой маркетинг.
То есть, я охотно верю, что какое-то количество некрепких духом людей на такое поведется и перейдет в стан сыроедов.
Я видела такой же подход к продвижению лайфстайла эскортниц, йогов, мусульманских вторых жён и тд
И всегда, всегда найдется куча людей в комментариях, которые на это ведутся.
Жаль, не встречалось такого рода продвижение образа жизни учёных, учителей, программистов или врачей например.
Да хоть бухгалтеров.
"Сегодня я свела баланс и это наполнило меня невероятной энергией"!
И в комментариях все такие - "да, детка! Никого не слушай, ты клёвая! Я теперь тоже хочу сводить баланс!"
Комментарии6
Борис МальцевКлерк
Ахаха
СаняБухгалтер
Хороший пятничный пост. Спасибо автору!
Борис МальцевКлерк
И чем вам эти ссылки помогут? )
Главный бухгалтер
а зачем эскортнице или йоге сводить баланец?
Нет
для оргазму.