Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?

В свете трагедии с блогершей-сыроедом возникает вопрос: может ли бухгалтерия стать новым блогерским трендом? Ведь свод баланса может наполнить нас такой же энергией, как и сырые фрукты. Извините )

Иностранная пресса активно постит новость о смерти raw vegan блогерши Жанны Д Арт.

Девушка из Казани, жила на Шри Ланке, в Тае и Малайзии.

Подцепила какую-то холерную палочку и умерла.

Правда выглядела она к тому моменту уже как мумия.

Raw vegan - это когда едят не только растительное, но при этом ещё и сырое.

То есть фрукты, овощи, соки и семечки всякие.

Я конечно не врач, но диета выглядит мягко говоря нездоровой.

В связи с этой новостью я вспомнила, что мне Фейсбук в какой-то момент начал подсовывать видосы с такими веганами.

Например, две симпатичные девушки, окружённые тропической растительностью, едят фрукты-семечки на камеру с подписью типа "что мы как raw vegan пара едим в течение дня".

И это честно говоря залипательно.

Все яркое, фрукты красивые, девушки лучезарные.

И вот эта мукбанг нарезка (мукбанг это поедание большого количества еды на камеру).

Короче, это не просто "я ем сырые фрукты" - это демонстрация определенного лайфстайла.

Удивительно, как хорошо работает такой маркетинг.

То есть, я охотно верю, что какое-то количество некрепких духом людей на такое поведется и перейдет в стан сыроедов.

Я видела такой же подход к продвижению лайфстайла эскортниц, йогов, мусульманских вторых жён и тд

И всегда, всегда найдется куча людей в комментариях, которые на это ведутся.

Жаль, не встречалось такого рода продвижение образа жизни учёных, учителей, программистов или врачей например.

Да хоть бухгалтеров.

"Сегодня я свела баланс и это наполнило меня невероятной энергией"!

И в комментариях все такие - "да, детка! Никого не слушай, ты клёвая! Я теперь тоже хочу сводить баланс!"