Изменение сайта ФНС. Где теперь прячутся письма и разъяснения?

Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков, налоговиков, налогозависимых и интересующихся на канале о налогах и котиках!

Не только Личные кабинеты претерпели изменения. Сайт ФНС России местами тоже начал менять свой внешний вид. Всё улучшают и улучшают))

А гражданам-консерваторам, привыкшим к прежнему внешнему виду, сложновато. Хотя деваться некуда - прежним все равно не будет.

Теперь письма и разъяснения ФНС прячутся вот тут:

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Справа под "Электронные сервисы" теперь есть ссылочка на "Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами".

При нажатии на ссылочку вы попадаете в старый привычный модуль. Старый модуль с самими письмами как раз-таки внешний вид не поменял. Так что, кто пользуется - там все знакомо.

В старом модуле слева есть ссылка на разъяснения Минфина России.

Но...УПС...пока........это вот так...

Но! Это не все письма ФНС России)))

Там же на странице есть раздел "Иные документы", а в нем тоже письма ФНС России, но без пометки "обязательные для налоговых органов".

Если вы ищете письмо в первом разделе о письмах, но не находите его там, то скорее всего оно в "иных документах".

А еще там не только письма. Вид документа вы можете выбрать на панельке слева.

Ну а чтобы постоянно не искать этот раздел, ФНС предлагает в стартовом блоке оформить подписку. Правда приходить будет очевидно всё подряд))) А не только то, что вы хотите.

Что не для людей!

А вот модуль о судебных постановлениях, в которых оспаривались налоговые нормы, был сделан не для людей.

А для галочки. Чтобы ткнуть как-нибудь носом плательщика в суде "у нас на сайте все вывешено - мы информировали, ищите сами".

Грош цена такому информированию. Так как определить, что оспаривалось, можно только перетыкав руками каждый судебный документ лично.

ФНС вряд ли будет заинтересована, чтобы добавить в поиск статью Федерального закона, которая оспаривалась. Это же облегчит поиск. А зачем это ФНС надо? Чтобы вы быстрее применили практику против ФНС или нашли другую, которая ТАМ не выложена?

Так что весьма бесполезный раздел, на мой взгляд.

Весь поиск ограничен только текстовым полем и периодом.

ФНС конечно предлагает подписаться.

Однако, посмотрите на последнее решение Верховного суда РФ. Оно аж от 2019 года. Очевидно, что раздел такой же "мёртвый" и бесполезный, каким в своё время стал раздел с текстами решений ФНС на поданные компаниями жалобы в порядке статьи 139 НК РФ (апелляционные жалобы на решения по налоговым проверкам).

Но, если Раздел с решениями ФНС периодически пытаются реанимировать. Даже с барского плеча 2023 год вдруг выложили. Можете снова начинать туда заглядывать и интересоваться позицией ФНС.

То раздел с судебными решениями по обжалованию норм налогового законодательства очевидно вообще не обновляется и не планируется.

И практического смысла в нем в данное время нет никакого. Увы.