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Изменение сайта ФНС. Где теперь прячутся письма и разъяснения?

Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков, налоговиков, налогозависимых и интересующихся на канале о налогах и котиках!
18

Не только Личные кабинеты претерпели изменения. Сайт ФНС России местами тоже начал менять свой внешний вид. Всё улучшают и улучшают))

А гражданам-консерваторам, привыкшим к прежнему внешнему виду, сложновато. Хотя деваться некуда - прежним все равно не будет.

Теперь письма и разъяснения ФНС прячутся вот тут:

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Справа под "Электронные сервисы" теперь есть ссылочка на "Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами".

При нажатии на ссылочку вы попадаете в старый привычный модуль. Старый модуль с самими письмами как раз-таки внешний вид не поменял. Так что, кто пользуется - там все знакомо.

В старом модуле слева есть ссылка на разъяснения Минфина России.

Но...УПС...пока........это вот так...

Но! Это не все письма ФНС России)))

Там же на странице есть раздел "Иные документы", а в нем тоже письма ФНС России, но без пометки "обязательные для налоговых органов".

Если вы ищете письмо в первом разделе о письмах, но не находите его там, то скорее всего оно в "иных документах".

А еще там не только письма. Вид документа вы можете выбрать на панельке слева.

Ну а чтобы постоянно не искать этот раздел, ФНС предлагает в стартовом блоке оформить подписку. Правда приходить будет очевидно всё подряд))) А не только то, что вы хотите.

Что не для людей!

А вот модуль о судебных постановлениях, в которых оспаривались налоговые нормы, был сделан не для людей.

А для галочки. Чтобы ткнуть как-нибудь носом плательщика в суде "у нас на сайте все вывешено - мы информировали, ищите сами".

Грош цена такому информированию. Так как определить, что оспаривалось, можно только перетыкав руками каждый судебный документ лично.

ФНС вряд ли будет заинтересована, чтобы добавить в поиск статью Федерального закона, которая оспаривалась. Это же облегчит поиск. А зачем это ФНС надо? Чтобы вы быстрее применили практику против ФНС или нашли другую, которая ТАМ не выложена?

Так что весьма бесполезный раздел, на мой взгляд.

Весь поиск ограничен только текстовым полем и периодом.

ФНС конечно предлагает подписаться.

Однако, посмотрите на последнее решение Верховного суда РФ. Оно аж от 2019 года. Очевидно, что раздел такой же "мёртвый" и бесполезный, каким в своё время стал раздел с текстами решений ФНС на поданные компаниями жалобы в порядке статьи 139 НК РФ (апелляционные жалобы на решения по налоговым проверкам).

Но, если Раздел с решениями ФНС периодически пытаются реанимировать. Даже с барского плеча 2023 год вдруг выложили. Можете снова начинать туда заглядывать и интересоваться позицией ФНС.

То раздел с судебными решениями по обжалованию норм налогового законодательства очевидно вообще не обновляется и не планируется.

И практического смысла в нем в данное время нет никакого. Увы.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

18
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Бухгалтер

18 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    49 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Правда а где теперь искать письма Минфина и ФНС? Только в К+ и Гаранте? 

  • Логотип Вилен_Гарбузов
    Вилен_Гарбузов
    19 минут назад

    Вилен Гарбузов

    Добрый день!

    Большая часть писем ФНС и Минфина являются ответами на частные запросы. Обязанности публиковать где-либо у Минфина и ФНС нет. Ведь письма не являются нормативными правовыми актами и, соответственно, обязательному опубликованию не подлежат. 

    На практике сложилось так, что частные разъяснения ФНС и Минфина публикуются в справочно-правовых системах. Гораздо меньшая часть писем, которые являются ответами на частные запросы, публикуется на сайтах ведомств. 

    Еще есть две особых категории писем. К первой относятся письма, написанные Минфином по запросу из ФНС, и письма, которые ФНС направляет в инспекции для использования в работе. Как правило, в таких письмах обобщается судебная практика по применению какой-либо нормы или ведомства сами дают разъяснения по важным нормам, вызывающим много вопросов и споров. Такие письма публикуются на сайтах Минфина и ФНС (исключения крайне редки). Кроме того, письма, доведенные до инспекций при соблюдении определенных условий можно даже обжаловать в суд. 

    Ко второй особой категории писем относятся письма для служебного пользования. Как следует из названия, их не публикуют нигде. В них, как правило, описывается алгоритм взаимодействия инспекций в разных типичных ситуациях (например, переход налогоплательщика из одной инспекции в другую). Кроме того, лет 7-8 назад в таких письмах приводились критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок, различные контрольные соотношения. Но в последнее время подобная информация является открытой. 

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