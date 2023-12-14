Раньше было лучше. Дивный бухгалтерский мир

Недавно ходила на собеседования и была в шоке. Мне приходилось доказывать, что я умею читать отчёты и вести первичную документацию.

Привет, коллеги! Хочу поделиться с вами своими мыслями о текущем состоянии бухгалтерии. Нынче всё изменилось, и, кажется, бухгалтеры уже не те, что были раньше. 🙈

Порой, пролистывая социальные сети, натыкаюсь на вопросы от отчаянных коллег, которые кричат о помощи. И тут начинается что-то вроде детского сада! Пыталась пару раз предложить главным бухгалтерам заняться делом, а не этой профанацией. Но в ответ только нарвалась на свист. Мол, "да ладно тебе, помоги, чего жалко-то?"

Я отвечала: "Да, жалко. Жалко тех ИП и предпринимателей, чьи бизнесы вы топите своими 'добрыми' советами". Ведь в университете нас учили профессиональной этике, где в приоритете интересы бизнеса. Нас готовили морально и психологически принимать сложные решения, думать о компании, а не о личных симпатиях.

А сейчас что? Наши советы кого спасают? Своими подсказками мы только обесцениваем себя, свой труд и опыт. Нас оценивают по средней себестоимости, а ведь среди десятков неопытных, бывает, найдётся только один нормальный главбух.

Особенно обидно за нас, кто годами точил теорию и практику. Из-за наших же советов нас перестают ценить. Вопросы в форумах бывают интересные, и всем нам иногда нужна поддержка. Но достаточно дать направление - и настоящий специалист разберётся сам. А те, кто прыгнули в лодку, не зная, как грести, кричат о помощи, когда течение их уносит.

Такова печальная реальность.

Спасибо за понимание, коллеги. Недавно ходила на собеседования и была в шоке. Мне приходилось доказывать, что я умею читать отчёты и вести первичную документацию. В институте нас этому не учили! Сидишь на допросе и думаешь: "А что я вообще здесь делаю?" 😂

Вот такие вот дела. Хочется верить, что мы сможем вместе повысить уровень профессионализма в нашей сфере.