2024 для бухгалтера: самое важное!

С началом нового года, 01.01.2024, наступают значительные изменения в налоговом законодательстве и социальных выплатах, затрагивающие как работодателей, так и работников. Эти изменения включают обновление правил уплаты НДФЛ, введение новых условий для организаций общепита по освобождению от НДС, а также пересмотр размеров пособий и лимитов на компенсации. Важно быть в курсе этих обновлений, чтобы адекватно приспособиться к новым требованиям и избежать потенциальных правовых и финансовых проблем в новом году.

С 01.01.2024 надо платить НДФЛ и подавать уведомления дважды в месяц.

С 01.01.2024 платежки со статусом 02 отменены - налоги и взносы можно перечислять только платежками на ЕНП со статусом 01.

С 01.04.2024 будет обновлена форма счета-фактуры - для прослеживаемых товаров появится новый реквизит.(Письмо ФНС от 26.09.2023 N ЕА-4-15/12314@).

С 01.01.2024 организации общепита для освобождения от НДС должны выполнить дополнительное условие - среднемесячные выплаты работникам за 2023 г. не ниже среднемесячной зарплаты в общепите по субъекту РФ. Организации, созданные в 2024 г., до конца года вправе применять освобождение без ограничений (ст. 149 НК РФ).

С 01.01.2024 при неподтвержденном экспорте НДС начисляют не в квартале отгрузки, а в квартале истечения срока на сбор документов. Для подтверждения экспорта достаточно подать электронный реестр со сведениями из деклараций и контрактов (ст. ст. 165, 167 НК РФ).

С 01.01.2024 выплаты работникам-нерезидентам на удаленке облагаются по общей ставке 13% или 15%.

С 01.01.2024 введен лимит не облагаемого НДФЛ возмещения расходов работника на удаленке за использование оборудования и ПО - 35 руб. за день работы (ст. 217 НК РФ).

С 01.01.2024 материальная выгода от экономии на процентах снова облагается НДФЛ (ст. 217 НК РФ).

Предельная база по взносам на 2024 г. - 2 225 000 руб., тарифы остались прежними.

С 01.01.2024 вводят лимит не облагаемого взносами возмещения расходов работника на удаленке за использование оборудования и ПО - 35 руб. за день работы (ст. 422 НК РФ).

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 01.01.2024 будут платить даже работникам, вышедшим из отпуска по уходу на полный рабочий день (должны принять).

Максимальные размеры пособий в 2024 г.: по временной нетрудоспособности - 4 039,73 руб. в день ((1 917 000 + 1 032 000 руб.) / 730 дн.), по беременности и родам - 565 562,20 руб. (4 039,73 руб. x 140 дн.), по уходу за ребенком - 49 123,12 руб. в месяц (4 039,73 руб/дн. x 30,4 дн. x 40%) (Информация Минтруда).

Налог на прибыль - с 01.01.2024 вырастет лимит учитываемой в расходах компенсации за использование личных автомобилей: 2 400 руб. в месяц за автомобиль с двигателем 2 000 куб. см и меньше, 3 000 руб. - с двигателем больше 2 000 куб. см (Проект Постановления Правительства).

Налог на имущество - декларацию за 2023 г. надо сдать не позднее 26.02.2024, а уведомление о единой декларации - до 01.02.2024 (п. п. 1.1, 3 ст. 386 НК РФ).

Земельный налог за 2023 г. считают по кадастровой стоимости, не превышающей ее значение на 01.01.2022 (ст. 391 НК РФ).

С 2024 г. обязателен ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

МРОТ с 01.01.2024 увеличат до 19 242 руб.