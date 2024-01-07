happy@
Логотип happy@
happy@

2024 для бухгалтера: самое важное!

С началом нового года, 01.01.2024, наступают значительные изменения в налоговом законодательстве и социальных выплатах, затрагивающие как работодателей, так и работников.
42 12
2024 для бухгалтера: самое важное!

С началом нового года, 01.01.2024, наступают значительные изменения в налоговом законодательстве и социальных выплатах, затрагивающие как работодателей, так и работников. Эти изменения включают обновление правил уплаты НДФЛ, введение новых условий для организаций общепита по освобождению от НДС, а также пересмотр размеров пособий и лимитов на компенсации. Важно быть в курсе этих обновлений, чтобы адекватно приспособиться к новым требованиям и избежать потенциальных правовых и финансовых проблем в новом году.

  • С 01.01.2024 надо платить НДФЛ и подавать уведомления дважды в месяц.

  • С 01.01.2024 платежки со статусом 02 отменены - налоги и взносы можно перечислять только платежками на ЕНП со статусом 01.

  • С 01.04.2024 будет обновлена форма счета-фактуры - для прослеживаемых товаров появится новый реквизит.(Письмо ФНС от 26.09.2023 N ЕА-4-15/12314@).

  • С 01.01.2024 организации общепита для освобождения от НДС должны выполнить дополнительное условие - среднемесячные выплаты работникам за 2023 г. не ниже среднемесячной зарплаты в общепите по субъекту РФ. Организации, созданные в 2024 г., до конца года вправе применять освобождение без ограничений (ст. 149 НК РФ).

  • С 01.01.2024 при неподтвержденном экспорте НДС начисляют не в квартале отгрузки, а в квартале истечения срока на сбор документов. Для подтверждения экспорта достаточно подать электронный реестр со сведениями из деклараций и контрактов (ст. ст. 165, 167 НК РФ).

  • С 01.01.2024 выплаты работникам-нерезидентам на удаленке облагаются по общей ставке 13% или 15%.

  • С 01.01.2024 введен лимит не облагаемого НДФЛ возмещения расходов работника на удаленке за использование оборудования и ПО - 35 руб. за день работы (ст. 217 НК РФ).

  • С 01.01.2024 материальная выгода от экономии на процентах снова облагается НДФЛ (ст. 217 НК РФ).

  • Предельная база по взносам на 2024 г. - 2 225 000 руб., тарифы остались прежними.

  • С 01.01.2024 вводят лимит не облагаемого взносами возмещения расходов работника на удаленке за использование оборудования и ПО - 35 руб. за день работы (ст. 422 НК РФ).

  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 01.01.2024 будут платить даже работникам, вышедшим из отпуска по уходу на полный рабочий день (должны принять).

  • Максимальные размеры пособий в 2024 г.: по временной нетрудоспособности - 4 039,73 руб. в день ((1 917 000 + 1 032 000 руб.) / 730 дн.), по беременности и родам - 565 562,20 руб. (4 039,73 руб. x 140 дн.), по уходу за ребенком - 49 123,12 руб. в месяц (4 039,73 руб/дн. x 30,4 дн. x 40%) (Информация Минтруда).

  • Налог на прибыль - с 01.01.2024 вырастет лимит учитываемой в расходах компенсации за использование личных автомобилей: 2 400 руб. в месяц за автомобиль с двигателем 2 000 куб. см и меньше, 3 000 руб. - с двигателем больше 2 000 куб. см (Проект Постановления Правительства).

  • Налог на имущество - декларацию за 2023 г. надо сдать не позднее 26.02.2024, а уведомление о единой декларации - до 01.02.2024 (п. п. 1.1, 3 ст. 386 НК РФ).

  • Земельный налог за 2023 г. считают по кадастровой стоимости, не превышающей ее значение на 01.01.2022 (ст. 391 НК РФ).

  • С 2024 г. обязателен ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

  • МРОТ с 01.01.2024 увеличат до 19 242 руб.

  • КБК на 2024 г. по основным налогам и взносам - прежние (Приказ Минфина от 01.06.2023 N 80н).

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

42 12

Начать дискуссию

Логотип Михаил Жуховицкий
Михаил Жуховицкий

Как замедлить старение и избежать многих болезней

Мы живем в странном мире, где люди покупают айфоны по 300 тысяч, но не задумываются о самых необходимых для здоровья вещах. Расскажу про вещь, изменившую качество моей жизни в Москве. Это увлажнитель.

Как замедлить старение и избежать многих болезней
30
Логотип happy@
happy@

2024 для бухгалтера: самое важное!

С началом нового года, 01.01.2024, наступают значительные изменения в налоговом законодательстве и социальных выплатах, затрагивающие как работодателей, так и работников.

2024 для бухгалтера: самое важное!
42
Логотип spastuh
spastuh
Бухгалтеры

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием

У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
2
124
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Куда отправлять подтверждение ВД при работе с 1С:Отчетность?

Добрый вечер. Отправила из 1С:Отчетности подтверждение ВД, но сомнения туда ли? Например, травматизм (ЕФС-1) ушёл в СФР 087-104, а это подтверждение в СФР 77111. У вас как? По логике что травматизм, что ПВД в одно место раньше сдавали.🤔

41
Логотип Клерк
Клерк
Онлайн-кассы

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Проблемы с чеками и работа без онлайн-кассы приводят к серьезным штрафам для бизнеса и головной боли бухгалтера. На «Клерке» есть много полезных инструкций, которые помогут вам не попасть в число нарушителей 54-ФЗ. Собрали подборку таких материалов, чтобы вы работали без ошибок и знали как их исправить без негативных последствий. Пользуйтесь.

Все, что вам обязательно нужно знать об онлайн-кассах, чеках и исправлении ошибок в них. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
1,2 тыс.
Логотип Институт типовых решений — Производство
Институт типовых решений — Производство
Налог на прибыль

Учет налога на прибыль в «1C:ERP»

Рассказываем, как осуществляется учет налога на прибыль в системе «1C:ERP».

Учет налога на прибыль в «1C:ERP»
271
Налог на сверхприбыль

Какие регионы собрали больше всего налога на сверхприбыль

По данным ФНС больше всего windfall tax собрали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

111

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Арбис
Арбис

Бесплатные возможности облачной 1С

«1C:Фреш» представляет собой сервис по типу облака, в котором клиенты смогут пользоваться обычными программами 1С через интернет. То есть с помощью любого браузера на собственном устройстве возможно настроить бухучет, налоговый учет, а также управленческий и даже сдачу готовых отчетов.

Бесплатные возможности облачной 1С
303
Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

1,3 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вводить остатки по налоговому учету для ОСНО в 1С?

Добрый день. Переход на ОСНО с 1 января. Ввод начальных остатков в программе 1с уже был для усн расходы (середина 2023 года). Как же теперь вводить остатки по налог.учету для ОСНО? Просто менять дату на новую 31.12.2023?

45
Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

Иллюстрация: freepik/freepik
443
Налоги, взносы, пошлины

С 1 января 2024 года введен курортный сбор в Туапсе и Новороссийске. В Санкт-Петербурге сбор начнут взимать с 1 апреля

В текущем году пополнился список городов и населенных пунктов России, в которых будут взимать курортный сбор с туристов.

130
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!

Исследование подтверждает: маркетплейсы рулят.

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!
592
ФСБУ

Какие ПБУ и ФСБУ будут действуют в 2024 году

В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.

1 тыс.
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

7 важных дел января для руководителя

Зимние каникулы дают шанс выдохнуть и перезагрузиться. Предлагаем топ-7 задач, которые помогут влиться в рабочий ритм после праздников.

7 важных дел января для руководителя
5
361
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Влияет ли отрицательное сальдо ЕНС на вычет по налогу УСН?

Здравствуйте , коллеги. Я Татьяна, у меня ООО УСН доходы. Может Вы знаете ответ на возникший у меня вопрос: " влияет ли наличие отрицательного сальдо ЕНС на возможность применения вычета по налогу УСН, при условии уплаты СВ"? Никто не дает окончательного утвердительного или отрицательного ответа, 1С-ники отвечают "по-нашему мнению".

43
Первичные документы

Очередность платежей в платежном поручении в 2024 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
1,8 тыс.
Подотчет, командировки

Оформление командировки в 2024 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить

Иллюстрация: pressfoto/freepik
67,5 тыс.
Система быстрых платежей

🎓Вебинар. СБП для бизнеса: польза и прибыль. 31 января в 15:00 мск!

Куаринг СБП позволяет не только экономить на банковских комиссиях и повышать рентабельность бизнеса, но и мгновенно распоряжаться собственными деньгами. Как? Расскажем на вебинаре.

226
6-НДФЛ

В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.

2
1,3 тыс.