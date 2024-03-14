СМИ узнали параметры возможного повышения НДФЛ. Что пишут

Форбс пишет про возможные ставки по НДФЛ:
До 1 млн рублей: 13 процентов.
От 1 000 001 до 5 000 000 рублей: 15 процентов.
От 5 000 001 и выше: 20 процентов.
Параллельно правительство прорабатывает повышение налога на прибыль организаций с 20 до 25 процентов.
Подборка материалов СМИ про возможное изменение ставок НДФЛ:
Известия: В России предложили ввести ставки НДФЛ от 13 до 25 процентов.
Ведомости: В правительстве готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль.
RTVI: Путин поручил продумать новую схему НДФЛ для россиян с высокими доходами.
Эксперт: Исследование: законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 россиян.
Форбс: Прогрессия налицо: что значит обещание Путиным «справедливого налогообложения».
РБК: «Ведомости» узнали, что власти начали прорабатывать повышение НДФЛ.
РБК: Силуанов заявил о проработке «справедливого налогообложения» в России.
КоммерсантЪ: «Ведомости»: в правительстве прорабатывают повышение НДФЛ и новые льготы.
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