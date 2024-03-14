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Обзоры новостей

СМИ узнали параметры возможного повышения НДФЛ. Что пишут

В правительстве обсуждается повышение налогового бремени для граждан с доходами от 1 млн и от 5 млн рублей. Кроме того, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%.
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Форбс пишет про возможные ставки по НДФЛ:

  • До 1 млн рублей: 13 процентов.

  • От 1 000 001 до 5 000 000 рублей: 15 процентов.

  • От 5 000 001 и выше: 20 процентов.

Параллельно правительство прорабатывает повышение налога на прибыль организаций с 20 до 25 процентов.

Подборка материалов СМИ про возможное изменение ставок НДФЛ:

  1. Известия: В России предложили ввести ставки НДФЛ от 13 до 25 процентов.

  2. Ведомости: В правительстве готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль.

  3. RTVI: Путин поручил продумать новую схему НДФЛ для россиян с высокими доходами.

  4. Эксперт: Исследование: законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 россиян.

  5. Форбс: Прогрессия налицо: что значит обещание Путиным «справедливого налогообложения».

  6. РБК: «Ведомости» узнали, что власти начали прорабатывать повышение НДФЛ.

  7. РБК: Силуанов заявил о проработке «справедливого налогообложения» в России.

  8. КоммерсантЪ: «Ведомости»: в правительстве прорабатывают повышение НДФЛ и новые льготы.

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