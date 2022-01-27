Какая налоговая информация о физических лицах передается в рамках СНГ

Hалоговые резиденты РФ, которые имеют незадекларированные счета, доходы и имущество в Казахстане или в Азербайджане, прямо сейчас находятся в наиболее уязвимом положении.

Вчера я отвечала на вопрос какая информация передается в рамках автоматического обмена информацией по финансовым счетам.

Но автоматический обмен информацией по протоколу CRS лишь один из механизмов обмена информацией. В рамках СНГ реализован иной механизм. Так, в СНГ это происходит в соответствии с протоколом об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.

Такой протокол ратифицирован и вступил в силу для Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана.

Обмен в рамках СНГ более широкий, чем классический автоматический обмен информацией. Но по моим ощущениям, он менее эффективен.

Так, страны СНГ договорились обмениваться информацией о таких видах доходов физических лиц:

— Доходы от работы по найму.

— Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера.

— Дивиденды.

— Роялти.

— Доходы от операций с ценными бумагами.

— Доходы от продажи долей в уставном капитале компаний.

— Доходы от продажи недвижимости.

— Иные доходы.

Кроме этого, страны обмениваются информацией о недвижимости и транспортных средствах. А также о собственниках такого имущества.

С июня по сентябрь 2021 года произведен первый обмен данными об имуществе и доходах физических лиц, полученных за 2019-2020 годы.

Получается, что налоговые резиденты РФ, которые имеют незадекларированные счета, доходы и имущество в Казахстане или в Азербайджане, прямо сейчас находятся в наиболее уязвимом положении. Эти страны могут одновременно обмениваться данными с Россией как в рамках автоматического обмена информацией по протоколу CRS, так и в рамках автоматического обмена информацией по протоколу СНГ.