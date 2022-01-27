Государства и территории, которые имеют значение в налоговом и валютном законодательстве. Полный перечень

1. Перечень стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией
— Используется для валютных правил.
— Утвержден приказом ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@.
— Вступил в силу с 16 декабря 2022 года.
2. Перечень стран, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
— «Черный» список Минфина.
— Используется для корпоративного налогообложения и в контексте правил о КИК.
— Утвержден приказом Минфина России от 05 июня 2023 года № 86н.
— Вступил в силу с 01 июля 2023 года.
— Минфин говорит, что несмотря на формальное вступление в силу с 0 июля 2023 года, перечень применяется с 01 января 2024 года.
3. Специальный перечень стран, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
— Специальный «черный» список Минфина.
— Используется для корпоративного налогообложения и в контексте правил о КИК.
— Утвержден приказом Минфина России от 28 марта 2024 года № 35н.
— Вступил в силу с 27 апреля 2024 года.
— Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
4. Перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц
— Используется для сделок и операций резидентов с иностранцами из стран, которые Россия определяет как недружественные.
— Утвержден распоряжением правительства от 05 марта 2022 года № 430-р.
— Вступил в силу с 07 марта 2022 года.
5. Перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ
— «Черный» список ФНС России.
— Используется в контексте правил о КИК.
— Утвержден приказом ФНС России от 01 декабря 2023 года № ЕД-7-17/914@.
— Вступил в силу с 22 января 2024 года.
6. Перечень стран, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами
— Используется в контексте документации по международным группам компаний. Именно в этот перечень планируется внести изменения.
— Утвержден приказом ФНС России от 20 декабря 2022 года № ЕД-7-17/1226@.
— Вступает в силу с 07 февраля 2023 года.
7. Перечень стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами
— Используется в контексте документации по международным группам компаний.
— Утвержден приказом ФНС России от 01 декабря 2023 года № ЕД-7-17/915@.
— Вступил в силу с 22 января 2024 года.
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