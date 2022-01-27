Государства и территории, которые имеют значение в налоговом и валютном законодательстве. Полный перечень

Ведомости пишут, что ФНС России может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами. Это следует из проекта приказа ФНС России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Это не касается физических лиц, это касается больших международных компаний.