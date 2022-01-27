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Налоги, взносы, пошлины

Государства и территории, которые имеют значение в налоговом и валютном законодательстве. Полный перечень

В этом посте собраны все перечни государств и территорий, которые есть в налоговом и валютном законодательстве.

Ведомости пишут, что ФНС России может исключить 27 стран ЕС из списка для автообмена страновыми отчетами. Это следует из проекта приказа ФНС России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Это не касается физических лиц, это касается больших международных компаний.

1. Перечень стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией

— Используется для валютных правил.

— Утвержден приказом ФНС России от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@.

— Вступил в силу с 16 декабря 2022 года.

2. Перечень стран, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

— «Черный» список Минфина.

— Используется для корпоративного налогообложения и в контексте правил о КИК.

— Утвержден приказом Минфина России от 05 июня 2023 года № 86н.

— Вступил в силу с 01 июля 2023 года.

— Минфин говорит, что несмотря на формальное вступление в силу с 0 июля 2023 года, перечень применяется с 01 января 2024 года.

3. Специальный перечень стран, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

— Специальный «черный» список Минфина.

— Используется для корпоративного налогообложения и в контексте правил о КИК.

— Утвержден приказом Минфина России от 28 марта 2024 года № 35н.

— Вступил в силу с 27 апреля 2024 года.

— Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

4. Перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц

— Используется для сделок и операций резидентов с иностранцами из стран, которые Россия определяет как недружественные.

— Утвержден распоряжением правительства от 05 марта 2022 года № 430-р.

— Вступил в силу с 07 марта 2022 года.

5. Перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ

— «Черный» список ФНС России.

— Используется в контексте правил о КИК.

— Утвержден приказом ФНС России от 01 декабря 2023 года № ЕД-7-17/914@.

— Вступил в силу с 22 января 2024 года.

6. Перечень стран, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами

— Используется в контексте документации по международным группам компаний. Именно в этот перечень планируется внести изменения.

— Утвержден приказом ФНС России от 20 декабря 2022 года № ЕД-7-17/1226@.

— Вступает в силу с 07 февраля 2023 года.

7. Перечень стран, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами

— Используется в контексте документации по международным группам компаний.

— Утвержден приказом ФНС России от 01 декабря 2023 года № ЕД-7-17/915@.

— Вступил в силу с 22 января 2024 года.

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