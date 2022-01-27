ЦБ отменяет ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года. Что это значит?

Отмена ограничения полной стоимости кредита (ПСК) до 31 марта заметно повлияет на рынки недвижимости и ипотечного кредитования и банков.

Суть в том, что банки смогут устанавливать более гибкие ипотечные ставки в зависимости от рыночных условий, которые меняются вслед за повышением ключевой — и (возможно) перестанут компенсировать свои потери через схемы с застройщиками.

Что случилось

Совет директоров Банка России принял решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка.

Такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками — хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья.

Кто выиграет

В основном крупные и универсальные, а также те, кто активно работает в сегменте ипотечного кредитования. Например, СберБанк, ВТБ, ДОМ.РФ, Т-Банк, Альфа-Банк. Они смогут быстрее адаптироваться и сформировать конкурентоспособные предложения.

Малые и региональные банки тоже могут выйти с нишевыми предложениями — для сельских местностей или небольших городов, где конкуренция ниже, а спрос на доступное жилье остаётся высоким.

Спрос и цены

Заёмщики, которые планировали приобрести жилье, могут поспешить оформить ипотеку, опасаясь дальнейшего повышения ставок. Результатом будет краткосрочный всплеск спроса на ипотеку до конца года, стабильность или даже повышение цен на жильё.

В долгосрочной перспективе, если ставки будут расти, спрос упадёт и это окажет давление на цены, особенно на вторичном рынке жилья.

Кроме спроса гарантом справедливых ставок будут макропруденциальные надбавки, которые помогут контролировать долговую нагрузку заёмщиков и риски неплатежей.