Налог на бездетность: Как, когда и где?

Что вообще происходит? Действительно ли это станет обязательным? Есть ли похожие меры в других странах? Разбираемся ниже.
Чего расшумелись?
Из-за инициативы директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца. Он заявил, что платить должны и просто те, кто детей иметь не хотят, и даже те, кто не могут завести ребёнка по медицинским показаниям. Семьи же, у которых один продолжатель рода, ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ. Пусть и в уменьшенном размере, потому что, по мнению Алексея, это "неполная детность". У самого финансиста трое детей, если вдруг интересно.
Потом он, конечно, объяснил нюансы. Во-первых, молодёжи можно дать время, а денежки брать уже по достижении 35 лет женщинами и 40 лет мужчинами. К тому же это сразу на пару, так что делите надвое при общем бюджете.
Пока что всерьёз такая мера для повышения рождаемости не обсуждается. Практикуются же всё новые и новые поддерживающие решения: маткапитал, льготы и всё вот это.
А вот в СССР…
Похожий налог был. Ввели по понятным причинам после ВОВ. Облагались им одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет). Ставка была прогрессивная: 5 рублей для тех, кто зарабатывает меньше 150, 5% от заработка больше 150. 100 рублей в год фиксировано брали с тех, кто трудился в колхозах и на частных крестьянских хозяйствах.
Были и те, кого освобождали от налога:
— военных и их жён;
— студентов;
— пенсионеров;
— тех, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья;
— людей, чьи дети погибли/пропали без вести на ВОВ;
— священнослужителей, давших обет безбрачия.
Причём с женщин его брали, только если они состояли в зарегистрированном браке, а вот с мужчин — в любом случае, кроме вышеназванных.
Где это видано?
1. В Италии. Так демографию пытались повысить во времена Бенито Муссолини. Ввели налог на холостяков в 1926-м, а отменили в 1943-м с падением фашистского режима. Но идея не исчезла — парламент подумывал над возвращением сборов с бездетных. Последний раз это обсуждалось там в 1999-м.
2. В Польше. С 1946-го по 1973-й. Налог был не отдельный — его брали в форме повышенной ставки подоходного. Поляки платили, если не женились и не обзавелись первенцем до 21 года. Потом возраст подняли до 25 лет. Отдавать в казну надо было 20% от годового дохода, а если он превышал 11640 злотых, то ещё +10%.
3. В Германии. Налога как бы нет, но он как бы есть. Потому что бездетные участники нацсистемы соцстрахования платят дополнительный взнос к обычному с 2005 года.
4. Во Франции. Там работает семейная коэффициентная система налогообложения. Пары без детей платят в казну €5472 — на 1648 больше, чем те, кто уже продолжил род.
5. В некоторых других странах похожие меры тоже есть в том или ином виде.
Что имеем?
Мера по взиманию налога за бездетность не нова как для России, так и для иных государств. Но у нас это пока только обсуждается. Сейчас же Необъятная остановилась на другом выборе — стимулировать рождаемость положительной мотивацией. Так что плодитесь-веселитесь спокойно, а бездетные могут выдохнуть — рублём бить не будут.
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