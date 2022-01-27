Налог на бездетность: Как, когда и где?

Из-за инициативы директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца. Он заявил, что платить должны и просто те, кто детей иметь не хотят, и даже те, кто не могут завести ребёнка по медицинским показаниям. Семьи же, у которых один продолжатель рода, ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ. Пусть и в уменьшенном размере, потому что, по мнению Алексея, это "неполная детность". У самого финансиста трое детей, если вдруг интересно.

Потом он, конечно, объяснил нюансы. Во-первых, молодёжи можно дать время, а денежки брать уже по достижении 35 лет женщинами и 40 лет мужчинами. К тому же это сразу на пару, так что делите надвое при общем бюджете.

Пока что всерьёз такая мера для повышения рождаемости не обсуждается. Практикуются же всё новые и новые поддерживающие решения: маткапитал, льготы и всё вот это.