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Налоги, взносы, пошлины

Налог на бездетность: Как, когда и где?

Нет детей? Плати в казну. Такие новости расходятся по СМИ и соцсеткам в последние дни. Понимания нет, то ли это очередное предложение чиновника ради повышения узнаваемости, то ли реальная инициатива, то ли полноценный прогрев.

Что вообще происходит? Действительно ли это станет обязательным? Есть ли похожие меры в других странах? Разбираемся ниже.

Чего расшумелись?

Из-за инициативы директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца. Он заявил, что платить должны и просто те, кто детей иметь не хотят, и даже те, кто не могут завести ребёнка по медицинским показаниям. Семьи же, у которых один продолжатель рода, ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ. Пусть и в уменьшенном размере, потому что, по мнению Алексея, это "неполная детность". У самого финансиста трое детей, если вдруг интересно.

Потом он, конечно, объяснил нюансы. Во-первых, молодёжи можно дать время, а денежки брать уже по достижении 35 лет женщинами и 40 лет мужчинами. К тому же это сразу на пару, так что делите надвое при общем бюджете.

Пока что всерьёз такая мера для повышения рождаемости не обсуждается. Практикуются же всё новые и новые поддерживающие решения: маткапитал, льготы и всё вот это.

А вот в СССР…

Похожий налог был. Ввели по понятным причинам после ВОВ. Облагались им одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет). Ставка была прогрессивная: 5 рублей для тех, кто зарабатывает меньше 150, 5% от заработка больше 150. 100 рублей в год фиксировано брали с тех, кто трудился в колхозах и на частных крестьянских хозяйствах.

Были и те, кого освобождали от налога:

— военных и их жён;

— студентов;

— пенсионеров;

— тех, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья;

— людей, чьи дети погибли/пропали без вести на ВОВ;

— священнослужителей, давших обет безбрачия.

Причём с женщин его брали, только если они состояли в зарегистрированном браке, а вот с мужчин — в любом случае, кроме вышеназванных.

Где это видано?

1. В Италии. Так демографию пытались повысить во времена Бенито Муссолини. Ввели налог на холостяков в 1926-м, а отменили в 1943-м с падением фашистского режима. Но идея не исчезла — парламент подумывал над возвращением сборов с бездетных. Последний раз это обсуждалось там в 1999-м.

2. В Польше. С 1946-го по 1973-й. Налог был не отдельный — его брали в форме повышенной ставки подоходного. Поляки платили, если не женились и не обзавелись первенцем до 21 года. Потом возраст подняли до 25 лет. Отдавать в казну надо было 20% от годового дохода, а если он превышал 11640 злотых, то ещё +10%.

3. В Германии. Налога как бы нет, но он как бы есть. Потому что бездетные участники нацсистемы соцстрахования платят дополнительный взнос к обычному с 2005 года.

4. Во Франции. Там работает семейная коэффициентная система налогообложения. Пары без детей платят в казну €5472 — на 1648 больше, чем те, кто уже продолжил род.

5. В некоторых других странах похожие меры тоже есть в том или ином виде.

Что имеем?

Мера по взиманию налога за бездетность не нова как для России, так и для иных государств. Но у нас это пока только обсуждается. Сейчас же Необъятная остановилась на другом выборе — стимулировать рождаемость положительной мотивацией. Так что плодитесь-веселитесь спокойно, а бездетные могут выдохнуть — рублём бить не будут.

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