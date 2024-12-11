Теперь для подтверждения налогового статуса налоговая запрашивает дополнительные документы, а не только копию загранпаспорта

В Налоговом кодексе нет перечня документов, которые подтверждают фактическое нахождение физических лиц в РФ или за пределами РФ.
В одном из моих недавних дел налоговая инспекция попросила для подтверждения отсутствия статуса налогового резидента РФ показать копии таких документов:
Все загранпаспорта со всеми страницами с цветным изображением.
Таблицу с расчетом времени пребывания на территории РФ.
Проездные билеты.
Посадочные талоны на самолеты.
Посадочные талоны актуальны, когда в загранпаспортах нет отметок о пересечении российской границы из-за автоматизированной системы паспортного контроля, функционирующей без непосредственного участия должностных лиц пограничной службы ФСБ России.
Наверное, хорошо, что налоговая пока не просит предоставит справку о совершённом перелете.
Еще налоговая говорит, что доказательствами нахождения физического лица за пределами РФ могут являться такие документы:
Справки из МВД России о пересечении границы.
Документы компетентных органов иностранных государств о фактическом пребывании физического лица в конкретном месте за пределами РФ.
Иные доказательства: миграционные карты, договоры аренды жилья за рубежом, квитанции о проживании в гостинице, банковские выписки, подтверждающие расходы за рубежом, договоры аренды транспортных средств, табели учета рабочего времени и другие документы.
Комментарии1
эти то тут с какой стороны?