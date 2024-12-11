Теперь для подтверждения налогового статуса налоговая запрашивает дополнительные документы, а не только копию загранпаспорта

Раньше для подтверждения налогового статуса, как правило, было достаточно предоставить только копию загранпаспорта.

В Налоговом кодексе нет перечня документов, которые подтверждают фактическое нахождение физических лиц в РФ или за пределами РФ.

В одном из моих недавних дел налоговая инспекция попросила для подтверждения отсутствия статуса налогового резидента РФ показать копии таких документов:

Все загранпаспорта со всеми страницами с цветным изображением.

Таблицу с расчетом времени пребывания на территории РФ.

Проездные билеты.

Посадочные талоны на самолеты.

Посадочные талоны актуальны, когда в загранпаспортах нет отметок о пересечении российской границы из-за автоматизированной системы паспортного контроля, функционирующей без непосредственного участия должностных лиц пограничной службы ФСБ России.

Наверное, хорошо, что налоговая пока не просит предоставит справку о совершённом перелете.

Еще налоговая говорит, что доказательствами нахождения физического лица за пределами РФ могут являться такие документы: