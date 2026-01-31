Расходы не равно доходы

1) Налоговые органы, основываясь на данных о суммах расходований денежных средств налогоплательщиками, стали массово им рассылать требования о необходимости декларирования дохода – так говорится в СМИ.

Подтверждаем: на нашей практике налогоплательщики получали похожие требования от налогового органа. Но в требованиях были указаны предположения об источнике дохода: в запросе указывалось, что у налогоплательщика были прекращены права собственности в отношении имущества, имущественных прав (недвижимости, долей в ООО, транспортных средств. Данные о прекращении права собственности налоговый орган получает из Росреестра, ГИБДД). При получении таких запросов налогоплательщик предоставлял пояснения о причинах не декларирования дохода.

Однако на нашей практике не было случая, когда бы налоговый орган выставил требование об уплате НДФЛ, основываясь только на данных о расходовании денежных средств.

2) Тем не менее, в рамках объявленного плана по борьбе с нелегальной занятостью населения, налоговый орган может направить запрос с просьбой пояснить источник формирования денежных средств, которые им были израсходованы. Налоговый орган – это контролирующий орган, поэтому, если у него есть основания полагать, что налогоплательщик не задекларировал доход, он может начать проверку. Но проверка должна осуществляться в соответствии с порядком, который установлен законодательством.

3) Если такое требование от налогового органа поступит, необходимо руководствоваться базовыми нормами законодательства, которые указаны ниже:

✅ Действует принцип добросовестности налогоплательщика и презумпция его невиновности, поэтому именно налоговый орган должен доказывать свою позицию и факт получения дохода налогоплательщиком, а не наоборот: «Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы» (п.6 ст. 108 НК РФ).

✅ Таким образом, налоговый орган для вменения налогоплательщику факта не декларирования дохода и неуплаты с него налога (НДФЛ) должен определить сумму этого дохода и сумму подлежащего уплате налога (НДФЛ). Указанное должно быть определено именно по тем правилам, по которым НК РФ устанавливает порядок признания получения дохода, подлежащего налогообложению, т.е. по правилам гл. 23 НК РФ. Поэтому налоговый орган должен доказать источник происхождения дохода, а также период его происхождения, т.к. данные условия являются ключевыми при определении налоговой базы по НДФЛ согласно правилам расчета данного налога:

1️⃣ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, определяемая в соответствии с главой "Налог на доходы физических лиц" (ст. 41 НК РФ)

(т.е.👉 нужно руководствоваться гл. 23 НК РФ);

2️⃣ в ст.209 НК РФ (которая входит в указанную выше главу) установлено, что объектом налогообложения по НДФЛ являются только перечисленные в ст. 208 НК РФ доходы от источников в РФ и (или) за пределами РФ;

(т.е. 👉 нужно определить принадлежность дохода к одному из источников, которые перечислены в ст. 208 НК РФ)

3️⃣ из совокупности п.3 ст. 225 НК РФ и ст. 226 НК РФ следует, что сумма налога (НДФЛ) исчисляется применительно к доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему календарному году. При этом при определении даты получения дохода необходимо руководствоваться ст. 223 НК РФ, в которой установлено, в какой момент фактически доход признается полученным.

(т.е. 👉 нужно определить фактическую дату получения дохода как это определено в ст. 223 НК РФ)

Указанное выше означает, что налоговый орган при доказывании получения налогоплательщиком дохода, подлежащего декларированию, должен установить:

✅источник происхождения дохода, вид дохода и

✅дату получения дохода

Сам факт расходования денежных средств в налоговом периоде не дает ответов на указанные выше вопросы. Поэтому факт расходования денежных средств не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.

4) Судебная практика, подтверждающая указанное выше:

1️⃣ Позиция 2024 года Арбитражного суда Западно-Сибирского округа:

«Кассационная инстанция признала обоснованными доводы налогоплательщика о том, что налоговый орган и суд не установили фактическое происхождение (источник) денежных средств, период их происхождения с целью решения вопроса, являются ли эти средства налогооблагаемым доходом или нет с учетом положений статей 208, 209 НК РФ, нормативно не обосновали возможность включения спорных сумм, внесенных самим заявителем на свой счет, в объект налогообложения по НДФЛ в проверенном периоде, при этом отклонили объяснения налогоплательщика и документальные подтверждения происхождения денежных средств. В связи с чем, посчитала преждевременным вывод судов, квалифицировавших спорные денежные средства в качестве налогооблагаемого дохода в проверенном периоде.» (решением от 20.05.2024 Арбитражного суда Кемеровской области, Дело № А27-3874/2022).

По данному делу после повторного рассмотрения окончательно подтверждено что, «на налоговом органе лежит бремя доказывания факта и размера вмененного физическому лицу дохода, а на предпринимателе - факта и размера понесенных расходов» (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.12.2024 N Ф04-4937/2023).

2️⃣ Указанная позиция основана на позиции Верховного Суда РФ 2015 года:

«Получение физическим лицом доходов, облагаемых НДФЛ, должен доказать налоговый орган в силу принципа добросовестности налогоплательщика, презумпции его невиновности (п. 6 ст. 108 НК РФ).

Приобретение налогоплательщиком в налогооблагаемом периоде имущества подтверждает лишь то, что налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение. Факт расходования денежных средств в налоговом периоде не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.

Таким образом, сумма израсходованных налогоплательщиком на приобретение имущества денежных средств не может рассматриваться в качестве объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц.» (вопрос 9, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015).

5) Таким образом, налоговый орган не вправе на основании данных о понесенных физическим лицом затратах вменять ему получение в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.

Налоговый орган обязан доказать факт получения дохода (источник происхождения, вид дохода, дата получения), размер полученного дохода.

Поэтому, если от налогового органа поступит запрос с предположением, что Вами получен доход в сумме, равной израсходованных Вами средств, это означает, что налоговый орган еще не собрал необходимые доказательства по получению Вами дохода, подлежащего декларированию. Данные доказательства налоговый орган будет стараться получить из Ваших пояснений или иных источников информации (например, с сайтов по сдаче в аренду недвижимости, предложения услуг, прочее).

📋 Если такое требование от налогового органа поступит, необходимо руководствоваться базовыми нормами законодательства:

✅ давать пояснения на запросы налогового органа (не игнорировать) - наша рекомендация, даже если есть полная уверенность в отсутствии обоснованности претензий со стороны налогового органа;

✅ предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, в отношении которых налоговым органом направлен запрос (накопления, расписки в получении средств, договоры займов, продажи имущества в прошлые периоды, средства супруга, родственника, прочее);

✅ зафиксировать в пояснениях, что сам факт расходов не равен признаку получения дохода в том же налоговом периоде и что инспекция обязана доказать наличие облагаемого дохода согласно требованиям НК РФ.