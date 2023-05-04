Будни разработчика #1

Большинство любят дневной свет и трудно могут себе представить жилье или офис без окон. Но иногда он порождает неудобства и люди находят разнообразные решения: от солнцезащитных очков, до светоотражающей пленки на окнах.
Бывает, придумывают такой дизайн, что ты оказываешься, как кажется, просто в безвыходной ситуации.
Все как в разработке веб-интерфейсов. Но мы же программисты, иного пути у нас нет, кроме как решить проблему всеми доступными способами.
Представляю вам наш новый продукт — Клерк.Заглушка.
Когда ты долго один разрабатываешь какой-либо интерфейс, ты перестаешь видеть все вокруг, в ход идет то самое «туннельное зрение».
Программисты справляются с этим при помощи код-ревью: это когда ты показываешь результат своей работы коллегам, а они своим свежим взглядом проходятся по твоему коду и предлагают довольно очевидные улучшения, до которых ты сам не смог додуматься, так как «закапался».
А вот и конечный результат.
Быстро, дешево и работает, все как мы любим.
Комментарии17
Михаил НезговоровКлерк
Пора ставить на поток и продавать в другие кабинеты с окнами
Василий
Типичные ожидания дизайнера и реальность )
панамки не пробовали?
Анастасия
Конечно пробовали)) это самые первые шаги были 😂😎👒
а так. такие "шапочки" разного размера есть
Андрей ШевцовКлерк
Панамка должна быть такого размера, чтобы покрыть своим козырьком еще и монитор, чтобы он не бликовал =)
на алиэкспрессе выбор большой :)
есть еще вариант: мини-палатка. под размер стола подогнать можно.
ключница водку делала (с)
а дизайнера я бы таки немножко придушила...
Борис МальцевКлерк
Игорь, прости дизайнера, скоро перевезем вас в помещение без окон )
Игорь КиселевFrontend разработчикКлерк.Ру
Надеюсь, ты имел в виду "без окон в потолке", а не просто без окон...