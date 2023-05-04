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IgorKiselev
Общество

Будни разработчика #1

Или решение нестандартных задач.
147
Будни разработчика #1

Большинство любят дневной свет и трудно могут себе представить жилье или офис без окон. Но иногда он порождает неудобства и люди находят разнообразные решения: от солнцезащитных очков, до светоотражающей пленки на окнах.

Бывает, придумывают такой дизайн, что ты оказываешься, как кажется, просто в безвыходной ситуации.

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Окно в потолке офиса на последнем этаже здания

Все как в разработке веб-интерфейсов. Но мы же программисты, иного пути у нас нет, кроме как решить проблему всеми доступными способами.

Представляю вам наш новый продукт — Клерк.Заглушка.

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Клерк.Заглушка (альфа-версия)

Когда ты долго один разрабатываешь какой-либо интерфейс, ты перестаешь видеть все вокруг, в ход идет то самое «туннельное зрение».

Программисты справляются с этим при помощи код-ревью: это когда ты показываешь результат своей работы коллегам, а они своим свежим взглядом проходятся по твоему коду и предлагают довольно очевидные улучшения, до которых ты сам не смог додуматься, так как «закапался».

А вот и конечный результат.

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Клерк.Заглушка (релизная версия)

Быстро, дешево и работает, все как мы любим.

IgorKiselev

IgorKiselev

Frontend разработчик в Клерк.Ру

15 подписчиков

Комментарии

17
  • Логотип micha gladiator
    micha gladiator 1 час назад

    Михаил НезговоровКлерк

    Пора ставить на поток и продавать в другие кабинеты с окнами

  • Логотип itklerk
    itklerk
    1 час назад

    Василий

    Типичные ожидания дизайнера и реальность )

  • Логотип Мирам
    Мирам 48 минут назад

    панамки не пробовали?

    • Логотип Anastasia247
      Anastasia247 25 минут назад

      Анастасия

      Screenshot_43.pngКонечно пробовали)) это самые первые шаги были 😂😎👒

      • Логотип Мирам
        Мирам 17 минут назад

        а так. такие "шапочки" разного размера есть

        вьетнамец.jpg

    • Логотип ashevtsov
      ashevtsov 24 минуты назад

      Андрей ШевцовКлерк

      Панамка должна быть такого размера, чтобы покрыть своим козырьком еще и монитор, чтобы он не бликовал =)

      • Логотип Мирам
        Мирам 21 минуту назад

        на алиэкспрессе выбор большой :)

      • Логотип Мирам
        Мирам 12 минут назад

        есть еще вариант: мини-палатка. под размер стола подогнать можно.

        Минипалатка.jpg

  • Логотип Мирам
    Мирам 45 минут назад

    ключница водку делала (с)

    а дизайнера я бы таки немножко придушила...

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    42 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Игорь, прости дизайнера, скоро перевезем вас в помещение без окон  )

    • Логотип IgorKiselev
      IgorKiselev
      8 минут назад

      Игорь КиселевFrontend разработчикКлерк.Ру

      Надеюсь, ты имел в виду "без окон в потолке", а не просто без окон...

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