Будни разработчика #1

Большинство любят дневной свет и трудно могут себе представить жилье или офис без окон. Но иногда он порождает неудобства и люди находят разнообразные решения: от солнцезащитных очков, до светоотражающей пленки на окнах.

Бывает, придумывают такой дизайн, что ты оказываешься, как кажется, просто в безвыходной ситуации.

Окно в потолке офиса на последнем этаже здания

Все как в разработке веб-интерфейсов. Но мы же программисты, иного пути у нас нет, кроме как решить проблему всеми доступными способами.

Представляю вам наш новый продукт — Клерк.Заглушка.

Клерк.Заглушка (альфа-версия)

Когда ты долго один разрабатываешь какой-либо интерфейс, ты перестаешь видеть все вокруг, в ход идет то самое «туннельное зрение».

Программисты справляются с этим при помощи код-ревью: это когда ты показываешь результат своей работы коллегам, а они своим свежим взглядом проходятся по твоему коду и предлагают довольно очевидные улучшения, до которых ты сам не смог додуматься, так как «закапался».

А вот и конечный результат.

Клерк.Заглушка (релизная версия)

Быстро, дешево и работает, все как мы любим.