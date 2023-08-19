Отказ в изменении данных в ЕГРЮЛ со стороны налогового органа

Нередки случаи, когда инспекции блокируют внесение изменений в ЕГРЮЛ на основании своих подозрений о том, что Генеральный директор является фиктивным. Таки действия являются незаконными, и подлежащими отмене. Что делать в такой ситуации? Писать жалобу по нижеприведенному образцу, дублировать жалобу в УФНС, если не помогает, то обращаемся в суд.

Руководителю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве От ООО «Лунтик» ИНН/КПП Телефон: ___________ Электронная почта: ___________ Жалоба на решение № ______ от _________ г., за отказ в государственной регистрации изменений ООО «Лунтик» 26.06.2023 г. обратилось в налоговый орган для государственной регистрации изменений. Решением №_________от __________ г., ООО «Лунтик» было отказано в государственной регистрации изменениях, по причине предоставления недостоверных сведений. Из выписки ЕГРЮЛ следует, что сведения ООО «Лунтик» представлены достоверные, запись о недостоверности сведений отсутствует.

Прежде чем внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юридическом лице, регистрирующий орган в обязательном порядке проводит соответствующую проверку, по результатам которой юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и руководителю направляется уведомление о необходимости представления достоверных сведений (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

В случае невыполнения юридическим лицом этой обязанности регистрирующий орган принимает решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в реестре сведений о юридическом лице.

Если эта запись находится в ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев с момента внесения, регистрирующий орган вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Вместе с тем, юридическое лицо вправе устранить недостоверность сведений в ЕГРЮЛ путем обжалования действий регистрирующего органа по внесению указанной записи в вышестоящий регистрирующий орган и/или в суд, а также представив в регистрирующий орган документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения, в отношении которых содержится запись о недостоверности.

ООО «Лунтик» является действующим и добросовестным налогоплательщиком, о чем свидетельствует:

бухгалтерская отчетность за 2021-2022 г.г.;

налоговые платежи перечислить номера, даты и суммы платежных поручений;

налоговые декларации за 2021, 2022 годы.

Прилагаю дополнительные документы, подтверждающие, что ООО «Лунтик» ведет реальную деятельность:

движение по счету;

действующие договоры с контрагентами.

Скорректировать имеющиеся в ЕГРЮЛ сведения, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, ЮЛ на основании пп. "б" п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ может в течение 6 месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ такой записи. То есть до начала процедуры его исключения из ЕГРЮЛ.

Выражаю свою готовность, в случае необходимости, явиться на допрос в налоговый орган.