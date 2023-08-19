Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
ЕГРЮЛ

Отказ в изменении данных в ЕГРЮЛ со стороны налогового органа

Нередки случаи, когда инспекции блокируют внесение изменений в ЕГРЮЛ на основании своих подозрений о том, что Генеральный директор является фиктивным. Таки действия являются незаконными, и подлежащими отмене. Что делать в такой ситуации? Писать жалобу по нижеприведенному образцу, дублировать жалобу в УФНС, если не помогает, то обращаемся в суд.
39

Руководителю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

От ООО «Лунтик» ИНН/КПП

Телефон: ___________

Электронная почта: ___________

Жалоба на решение № ______ от _________ г.,  за отказ в государственной регистрации изменений

ООО «Лунтик» 26.06.2023 г. обратилось в налоговый орган для государственной регистрации изменений. Решением №_________от __________ г.,  ООО «Лунтик» было отказано в государственной регистрации изменениях, по причине предоставления недостоверных сведений.

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что сведения ООО «Лунтик» представлены достоверные, запись о недостоверности сведений отсутствует.

Прежде чем внести в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о юридическом лице, регистрирующий орган в обязательном порядке проводит соответствующую проверку, по результатам которой юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и руководителю направляется уведомление о необходимости представления достоверных сведений (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

В случае невыполнения юридическим лицом этой обязанности регистрирующий орган принимает решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в реестре сведений о юридическом лице.

Если эта запись находится в ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев с момента внесения, регистрирующий орган вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке (п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ).

Вместе с тем, юридическое лицо вправе устранить недостоверность сведений в ЕГРЮЛ путем обжалования действий регистрирующего органа по внесению указанной записи в вышестоящий регистрирующий орган и/или в суд, а также представив в регистрирующий орган документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения, в отношении которых содержится запись о недостоверности.

ООО «Лунтик» является действующим и добросовестным налогоплательщиком, о чем свидетельствует:

  • бухгалтерская отчетность за 2021-2022 г.г.;

  • налоговые платежи перечислить номера, даты и суммы платежных поручений;

  • налоговые декларации за 2021, 2022 годы.

Прилагаю дополнительные документы, подтверждающие, что ООО «Лунтик»  ведет реальную деятельность:

  • движение по счету;

  • действующие договоры с контрагентами.

Скорректировать имеющиеся в ЕГРЮЛ сведения, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, ЮЛ на основании пп. "б" п. 5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ может в течение 6 месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ такой записи. То есть до начала процедуры его исключения из ЕГРЮЛ.

Выражаю свою готовность, в случае необходимости, явиться на допрос в налоговый орган.

ПРОШУ:

Отменить полностью Решение №_________ от ___________ г.,  об отказе в государственной регистрации изменениях.

Генеральный директор

ООО «Лунтик»                                                                            

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

58 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин

    Нихао всем. Быстренько вспоминаем словарь инвестора. Д — это диверсификация. К — это Китай. Д — Это дивиденды. Вот вам три причины обратить внимание на акции китайских компаний, торгуемые через цепочку дружественных депозитариев на гонконгской бирже.

    Дивидендные акции Китая на Гонконгской фондовой бирже: что, где, хуаньин
    11
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    ЕГРЮЛ

    Отказ в изменении данных в ЕГРЮЛ со стороны налогового органа

    Нередки случаи, когда инспекции блокируют внесение изменений в ЕГРЮЛ на основании своих подозрений о том, что Генеральный директор является фиктивным. Таки действия являются незаконными, и подлежащими отмене. Что делать в такой ситуации? Писать жалобу по нижеприведенному образцу, дублировать жалобу в УФНС, если не помогает, то обращаемся в суд.

    39
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Обзоры для бухгалтера

    Крепкий рубль, новые облигации, ставка ЦБ, начинается новый дивидендный сезон. Воскресный инвестдайджест

    Эльвира Сахипзадовна осчастливила рубль новой ставкой, экспортёры встали на защиту курса, разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, новые дивиденды за полугодие на подходе, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    175
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация

    Мы понимаем, что иногда у бухгалтера нет времени, чтобы следить за всеми изменениями в нормотворчестве и разбираться со всеми нюансами. Если вы столкнулись с проблемой, и не знаете, как ее решить, закажите Клерк.Консультацию.

    Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация
    831
    Читать еще