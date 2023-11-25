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Андрей Илларионов
Основные средства

Как учесть передачу основных средств как операционную аренду

Доказав, что планируется возврат арендатором работоспособного имущества, организация может законно считать свою аренду операционной, и не применять пункт 13 ФСБУ 25/2018.
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Как учесть передачу основных средств как операционную аренду
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Учитывайте передачу в аренду ОС как операционную аренду, если по договору несете экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на данный объект (п. 26 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды").

 Операционной признается аренда при наличии любого из следующих обстоятельств (п. 26 ФСБУ 25/2018):

  • срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;

  • предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;

  • на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;

  • иное обстоятельство, свидетельствующее о том, что экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.

Минфин разъяснил: если бессрочные отношения предполагают возврат пользователем работоспособного имущества, их нужно относить к операционной аренде.В соответствии со статьей 610 Гражданского кодекса Российской Федерации если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок и в любое время может быть расторгнут.

Об этом сказано, в Письме Минфина России от 09.08.2018 № 02-07-07/56267 "Особенности отражения объектов учета аренды по договорам, заключенным на неопределенный срок".

Таким образом, доказав, что планируется возврат арендатором работоспособного имущества, организация может законно считать свою аренду операционной, и не применять пункт 13 ФСБУ 25/2018 которым установлено, что право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права пользования активом включает:

а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;

в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

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    Как учесть передачу основных средств как операционную аренду

    Доказав, что планируется возврат арендатором работоспособного имущества, организация может законно считать свою аренду операционной, и не применять пункт 13 ФСБУ 25/2018.

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