Налоговые требования. Всегда ли требования налоговиков законны? Шок и трепет

Попробуем разобраться. Что такое требование из налоговой — распространяться не буду. Сразу начнем с того, что их можно условно разделить на три категории.

1. Веерная рассылка. Это скорее даже не требование, а просто информационное письмо. Их рассылают всем и часто. И только у совсем «зеленых» бухгалтеров они вызывают шок и трепет. Более матерые даже бровью не ведут.

Ответить в любом случае нужно! Иначе, как известно, будет заблокирован счет. Разблокировать его долго, платежи могут встать.

Такие требования легко узнать по тому, что они носят обезличенный характер. Как правило, в них просят пояснить налоговую нагрузку за такой-то период.

В любом бухгалтерском чате и форуме очень быстро поднимается клич по всей России о подобной рассылке. Повторюсь, отвечать обязательно. Н, РИСКА НЕТ.

2. Это самая частая история. Вот тут уже ухо востро. Такие нехорошие письма могут называться требованиями, а могут уведомлениями.

В них до налогоплательщика доводятся сведения об операциях, имеющих по некоторым критериям высокий налоговый риск по мнению налоговой.

Далее может следовать приглашение на рабочее совещание непосредственно в налоговую. В ходе таких совещаний до налогоплательщика доводят информацию по рискам, которые видит налоговая и предлагаю сдать уточненную декларацию с доплатой.

В нашей практике бывало, что давали уже посчитанные цифры, а иногда предлагали посчитать самостоятельно. Тут нужно очень внимательно оценивать риски. Насколько сильна ваша позиция и получится ли доказать ее.

На рабочее совещание идти ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультанта брать желательно.

После одного грамотно проведенного совещания могут отстать.

Могут предложить доплатить. Но если сумма доначислений небольшая, а доказательств мало, то на время вопрос может отложиться. А могут начаться кошки-мышки на неопределенное время. Это когда периодически вам напоминают, что за вами «должок». Новые требования, новые рабочие совещания...

Иногда лучше договориться на небольшую доплату, и закрыть вопрос. В нашей практике было, что после одного такого требования следом назначалась ВНП. Вот так без прелюдий. Но это скорее редкость.

Насколько рисковое требование — косвенно можно определить по тому, кем оно назначено. Контрольно-аналитическим отделом или отделом предпроверочного анализа (ППА). Если ППА — это хуже.

Как узнать? Иногда написано прям в требовании. Иногда надо смотреть подпись и на сайте своей налоговой или позвонив туда выяснить, из какого отдела данный сотрудник. Если пойдете на встречу в налоговую — там на двери кабинета написано.

В общем, главная задача — добиться отрицательного заключения отдела ППА. Договориться, доплатить, закрыть вопрос.

Один из кейсов: вызвали в налоговую предложили доплатить 8.5 млн. Налогоплательщик оценил, что риск невысокий, 8.5 млн мелочь и не стал разбираться.

В конце того же месяца назначена ВНП. Объем требований — 24.5 млн (в каждом регионе своя «планка» доначислений, достойная назначения ВНП. В Санкт-Петербурге на данный момент это 20 млн. руб).

Через 11 месяцев по окончанию проверки сумма требований выросла до 85 млн. В 10 раз больше изначальной!!!

В большинстве случаев характер требований нужно анализировать в динамике, чтобы понять уровень риска.

Именно этим мы и занимаемся для наших клиентов. И на рабочие совещания обязательно сопровождаем. И решать такие кейсы — это не про «договориться через своего человечка». Поэтому мы свободно работаем в любом регионе с любыми налоговыми сложностями.

3. Итак, самые нервные требования. На которые реакция нужна незамедлительно. Это уже конкретные «обвинительные», если можно так сказать, письма. Там представлены конкретные факты и цифры. Присутствуют формулировки типа: по имеющимся данным взаимодействие с контрагентами x, y, z — несет такие-то и такие-то риски.

Далее чаще всего следует предложение сдать уточненную декларацию с доплатой или угрожают назначением выездной налоговой проверки.

Как тут быть? Готовиться к ВНП. Даже если вы не «верблюд». Тем проще будет собрать доказательства.

Здесь, как и в предыдущем случае, важно понять, от какого отдела прилетело — контрольно-аналитического или предпроверочного анализа. Как выяснить, писала в прошлом посте.

Есть такая статистика: 90% требований, из контрольно-аналитического отдела обработаны и приняты с отрицательным результатом и возвращают ответчику статус благонадежного налогоплательщика.

А 10% попадают на следующий уровень — в отдел ППА. Здесь уже все наоборот. Все 90% из этих 10% выходят на ВНП и только 10% возвращаются в контрольно-аналитический.

Зачастую мы воспринимаем налоговые требования, как некий негативный информационный поток, который не требует анализа. Важно просто отвечать на них вовремя, чтобы не блокировали счета. Но этот подход в корне не верный.

На самом деле, это информация, которая должна быть собрана по крупицам, рассортирована и рассмотрена в контексте осмысленного и выстроенного интереса налоговой к вашей компании. От развития этих взаимоотношений в течение времени, которые складываются из требований, звонков, запросов, вызовов на совещания (после каждого из которых остается документ — протокол совещания), назначения встречных проверок вашим контрагентам — зависит, в каком положении сейчас находится ваш бизнес в части налоговой безопасности. Или опасности. Важно понимать, что анализ ведется с двух сторон — непрерывно искусственным интеллектом, который постоянно обучается и периодически специально обученными людьми, которые также в курсе всех тенденций оптимизации и постоянно совершенствуют свой опыт. Поэтому пока анализируют вас, нужно анализировать действия налоговой — чтобы предупредить возможные негативные последствия.

Вы удивитесь, какие интересные и полезные выводы относительно налоговых рисков в конкретном бизнесе можно сделать, проанализировав все точки касания за год с ИФНС.

В чем подозревают, какие контрагенты могут быть опасными, какие сделки требуют подкрепления документами для доказательства реальности сделки. Транспортные документы, переписки с представителями контрагентов, факт существования некоторых исполнителей, сотрудников и т.д. Все это становится понятно только по рассмотрению ситуации в комплексе и в ретроспективе.