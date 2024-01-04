Дело Блиновской, как зеркало современной налоговой жизни

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Комментарии6
Так и какие предположения, Андрей?
В последнем Пленуме ВС не принял жесткой позиции (на одно рыло - только 200 млн. выручки по УСН и хватит) Егорова по дроблению, вероятно, что, может быть какое-то ужесточение навстречу пожеланиям Егорова.
т.е. арбитражную практику, где доводом в пользу дробления используется разные виды деятельности, могут сдать в архив
Критерий дробления - один учредитель? Сделают раз один учредитель - все считаем в общий котел?
Егоров в нашумевшем интервью в сентябре 2023 года говорил именно так, в декабрьском Пленуме об этом нет ни слова, значит, пока позиция Егорова не прошла, но это не означает, что он за нее перестал бороться. Егоров - оптимизатор, он считает, что незачем ковыряться в грязном белье, автоматом увидели несколько организаций у одного лица на УСН и взлохматили его по полной.
Интервью Егорова смотреть здесь, его выступление начинается с 1.30 на видео. https://www.klerk.ru/user/illarionov/585760/