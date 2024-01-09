Обязательно ли оформлять дефектную ведомость при ремонте автомобиля? Ответ юриста

При ремонте автомобиля, кроме дефектных ведомостей можно использовать другие документы.

Вопрос: Обязательно ли оформлять дефектную ведомость (ДВ) при ремонте автомобиля?

Ответ: Организации не обязаны составлять дефектную ведомость. Варианты документооборота могут быть различны. При ремонте автомобиля, кроме дефектных ведомостей можно использовать другие документы.

Первый вариант — это акт о выявленных дефектах. В некоторых компаниях принято составлять его перед заполнением ДВ. Есть унифицированная форма № ОС-16 (утв. постановлением Госкомстата от 21.01.03 № 7. Необязательна к применению). Разница в том, что в акте отмечен факт неисправности, а в ДВ дана оценка будущего ремонта, а в некоторых случаях и его примерная стоимость. Акт может подписать любой сотрудник, например, кладовщик. А «дефектовку» — комиссия, куда входят квалифицированные кадры: инженеры, экономисты и проч.

Второй вариант — акт выполненных ремонтных работ. В нем отражен факт устранения неисправностей, в том или ином объеме.

Организация самостоятельно вправе устанавливать необходимый документооборот для той или иной хозяйственной операции. В данном случае, важно чтобы из документов следовало, какая деталь пришла в неисправное положение, и какие материалы использовались для устранения неисправностей.