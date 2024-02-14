Как снизить риски по претензиям с налоговыми разрывами. Методичка от ФНС

ФНС разработана методика проведения оценки юрлиц на базе интерактивного сервиса ЛК ЮЛ в АИС «Налог-3». Оценка будет проводиться по запросу самого юрица, направляемому через личный кабинет налогоплательщика. Запрос можно будет направлять не более одного раза в день.

Результат будет предоставлен в виде выписки. на базе интерактивного сервиса ЛК ЮЛ в АИС «Налог-3». Оценка будет проводиться по запросу самого юрица, направляемому через личный кабинет налогоплательщика. Запрос можно будет направлять не более одного раза в день. Результат будет предоставлен в виде выписки.

ФНС уже рекомендует пользоваться данной методикой, например в совместном письме Минстроя № 3874-ИФ/00, и ФНС № ЕД-17-31/216 от 26.01.2024. Данная методика позволит снизить налоговые риски налогоплательщика, если он будет запрашивать такие выписки у своих контрагентов.

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