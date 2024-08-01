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Андрей Илларионов
Законопроекты

Быть блогером станет сложнее

По требованию Роскомнадзора обязаны блокировать паблик/канал, если блогер не встанет на учет в Роскомнадзоре.

30 июля 2024 года принят Закон о внесении изменений в Федеральный закон «О связи и отельные другие акты».

Ниже мы рассматриваем самые важные конкретные изменения внесенные данным законодательным актом:

Изменения в закон о связи

Усиленный контроль:

  • За выделенными юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мобильными номерами.

 Ограничения:

  • Гражданам РФ можно иметь не более 20 SIM-карт, иностранцам - не более 10.

 Дополнительно

Проверка актуальности данных абонента:

  • При выявлении недостоверности номер блокируется оператором.

  • Оператор будет загружать все сведения об абонентах и договорах в специальную информационную систему мониторинга.

  • Граждане могут запросить информацию о своих номерах в Роскомнадзоре.

 Оплата услуг:

  • Оплата через терминал невозможна.

  • Наличными - только по паспорту в банке.

  • Штрафы пока не предусмотрены, вместо этого блокируется номер.

Изменения в Закон о рекламе

 Запрет на рекламу в крупных пабликах/каналах:

  • Реклама не может распространяться в публичных аккаунтах/каналах с более чем 10 000 подписчиков, если они не включены в реестр блогеров.

  • Ответственность - штраф на юридические лица от 100 000 до 500 000 рублей.

Изменения в закон об информации

 Мессенджеры:

  • По запросу уполномоченных органов будут предоставлять сведения о пользователях.

  • Обязаны предотвращать получение пользователями сообщений от других пользователей без согласия.

Социальные сети:

  • По запросам Роскомнадзора и ФСБ предоставят сведения о пользователях.

  • Должны маркировать страницы блогеров с более чем 10 000 подписчиков как включенных в реестр блогеров.

  • По требованию Роскомнадзора обязаны блокировать паблик/канал, если блогер не встанет на учет в Роскомнадзоре.

 Блогеры:

  • При достижении 10 000 подписчиков должны встать на учет в Роскомнадзоре, предоставив свои идентификационные данные.

  • Каждый канал/паблик блогера учитывается отдельно.

  • Блогеры с 10 000 подписчиков и более не могут репостить блогеров, не включенных в реестр Роскомнадзора.

  • Блогеры с 10 000 подписчиков и более без учета в Роскомнадзоре не могут получать донаты.

Общие для пользователей социальных сетей:

  • Пользователи не могут репостить информацию с каналов, не зарегистрированных в реестре блогеров, даже если канал/паблик имеет менее 10 000 подписчиков.

Роскомнадзор:

  • Ведет реестр блогов с более чем 10 000 подписчиков.

Вступление в силу

  • Часть норм вступает в силу после публикации, часть - с 1 ноября 2024 года и 1 июля 2025 года.

  • Нормы о блогерах вступают в силу с 1 января 2025 года.

Предусмотрены дополнительные нормативно-правовые акты от Правительства и Роскомнадзора.

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