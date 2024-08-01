Быть блогером станет сложнее

30 июля 2024 года принят Закон о внесении изменений в Федеральный закон «О связи и отельные другие акты».
Ниже мы рассматриваем самые важные конкретные изменения внесенные данным законодательным актом:
Изменения в закон о связи
Усиленный контроль:
За выделенными юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мобильными номерами.
Ограничения:
Гражданам РФ можно иметь не более 20 SIM-карт, иностранцам - не более 10.
Дополнительно
Проверка актуальности данных абонента:
При выявлении недостоверности номер блокируется оператором.
Оператор будет загружать все сведения об абонентах и договорах в специальную информационную систему мониторинга.
Граждане могут запросить информацию о своих номерах в Роскомнадзоре.
Оплата услуг:
Оплата через терминал невозможна.
Наличными - только по паспорту в банке.
Штрафы пока не предусмотрены, вместо этого блокируется номер.
Изменения в Закон о рекламе
Запрет на рекламу в крупных пабликах/каналах:
Реклама не может распространяться в публичных аккаунтах/каналах с более чем 10 000 подписчиков, если они не включены в реестр блогеров.
Ответственность - штраф на юридические лица от 100 000 до 500 000 рублей.
Изменения в закон об информации
Мессенджеры:
По запросу уполномоченных органов будут предоставлять сведения о пользователях.
Обязаны предотвращать получение пользователями сообщений от других пользователей без согласия.
Социальные сети:
По запросам Роскомнадзора и ФСБ предоставят сведения о пользователях.
Должны маркировать страницы блогеров с более чем 10 000 подписчиков как включенных в реестр блогеров.
По требованию Роскомнадзора обязаны блокировать паблик/канал, если блогер не встанет на учет в Роскомнадзоре.
Блогеры:
При достижении 10 000 подписчиков должны встать на учет в Роскомнадзоре, предоставив свои идентификационные данные.
Каждый канал/паблик блогера учитывается отдельно.
Блогеры с 10 000 подписчиков и более не могут репостить блогеров, не включенных в реестр Роскомнадзора.
Блогеры с 10 000 подписчиков и более без учета в Роскомнадзоре не могут получать донаты.
Общие для пользователей социальных сетей:
Пользователи не могут репостить информацию с каналов, не зарегистрированных в реестре блогеров, даже если канал/паблик имеет менее 10 000 подписчиков.
Роскомнадзор:
Ведет реестр блогов с более чем 10 000 подписчиков.
Вступление в силу
Часть норм вступает в силу после публикации, часть - с 1 ноября 2024 года и 1 июля 2025 года.
Нормы о блогерах вступают в силу с 1 января 2025 года.
Предусмотрены дополнительные нормативно-правовые акты от Правительства и Роскомнадзора.
Комментарии1
Дикий закон какой-то. Какая цель?