Когда можно включать нереальную дебиторскую задолженность во внереализационные расходы

По общему правилу, закрепленному в абзаце втором пункта 1 статьи 54 НК РФ, ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, исправляются за период, в котором они были совершены. Наряду с указанным правилом в абзаце третьем пункта 1 статьи 54 НК РФ также установлено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

В последнем случае ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к нарушению интересов казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный статьей 78 НК РФ трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988).

Поскольку трехлетний срок истек, суды пришли к выводу об отсутствии у Общества правовых оснований для включения в состав внереализационных расходов спорной суммы безнадежного долга.

Отражено 16 апреля 2025 года Дело № А42-408/2021 АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Выводы: Наиболее безопасно включать во внереализационные расходы нереальную дебиторскую задолженность в периоде, когда истек срок взыскания (три года). Если срок пропущен, то можно еще в течении трех лет списать нереальный долг во внереализационные расходы, но это может уже вызвать налоговый спор.

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