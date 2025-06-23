Инспекция должна обосновать свои запросы по представлению документов

В оспариваемых решениях налогового органа общество было привлечено к ответственности за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счетов по своим контрагентам.

Согласно пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые вычеты могут быть осуществлены только на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при покупке товаров, работ или услуг, а также имущественных прав, или на основании других документов, предусмотренных статьей 171 НК РФ.

Вычеты применяются только к суммам налога, которые были предъявлены налогоплательщику при приобретении товаров, работ или услуг на территории России, после их учета и при наличии соответствующих первичных документов.

Как следует из материалов дела, отказ общества предоставить запрашиваемые документы основан на том, что оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов по субсчетам не являются первичными документами, и их составление не предусмотрено законодательством о налогах и сборах, а также требованиями бухгалтерского учета. Эти документы не подтверждают правильность исчисления и уплаты налогов и не служат основанием для их расчета.

В данном случае, оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов по субсчетам не велись обществом, и субсчета не использовались для систематизации информации из первичных документов. Налоговый орган не предоставил доказательства обратного и не привел нормативных оснований для обязательного ведения таких субсчетов. Проблемы с анализом представленных документов не могут служить основанием для привлечения к ответственности по статье 126 НК РФ.

Кроме того, документы, такие как приказы об инвентаризации и акты о результатах инвентаризации, также не являются первичными документами, подтверждающими наличие задолженности перед контрагентом. Налоговый орган не объяснил, как он пришел к количеству документов, указанному в требовании.

Инспекция не привела ссылки на нормативные акты, которые бы подтверждали обязанность общества вести соответствующий бухгалтерский учет и предоставлять его по запросу. Поэтому решения инспекции о привлечении к ответственности за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счетов являются недействительными.

Кроме того, в решении № 14-04/739 общество было привлечено к ответственности за непредставление 48 документов, касающихся сотрудников, таких как трудовые договоры, табели рабочего времени, расчетно-платежные ведомости и другие документы, подтверждающие выплату заработной платы. Инспекция не объяснила, как эти документы влияют на начисление НДС.

Таким образом, если налогоплательщик не представил документы, потому что они не относятся к предмету налоговой проверки или по другим причинам, это не должно служить основанием для привлечения к ответственности.

Первоисточник: П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-1619/25 от 10.06.2025