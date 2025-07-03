Налоговая оговорка: ловушка для бизнеса?

Налоговая оговорка может стать проблемой, если ее не корректно прописать в договоре.

Недавний случай с ООО «Логитерра» поднимает важные вопросы о налоговых рисках и ответственности в бизнесе. В ноябре 2022 года МИФНС России №7 по Санкт-Петербургу предложила истцу внести изменения в налоговую отчетность, исключив вычеты по НДС от контрагента и доплатив соответствующую сумму в бюджет.

🔍 Что произошло?

Налоговый орган рекомендовал ООО «Логитерра» самостоятельно оценить налоговые риски по сделкам с контрагентом, основываясь на Концепции системы планирования налоговых проверок. В результате, чтобы избежать налоговой проверки и доначислений, компания подала уточненные налоговые декларации, исключив из них НДС по сделке с ООО «Альфатранс», и уплатила в бюджет более 4 миллионов рублей.

💼 Юридический комментарий:

Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ, лицо, чье право нарушено, имеет право на возмещение убытков. Однако для успешного иска необходимо доказать наличие убытков, причинную связь между ними и противоправные действия другой стороны. Важно отметить, что рекомендации налогового органа не являются обязательными для исполнения и не должны ограничивать предпринимательскую деятельность.

Истец ссылается на пункт договора, который обязывает перевозчика возместить убытки в случае нарушения налогового законодательства. Однако, согласно статье 406.1 ГК РФ, стороны могут предусмотреть в соглашении обязательства по возмещению убытков, даже если они не связаны с нарушением обязательств.

⚠️ Вывод

Налоговые оговорки могут стать ловушкой для бизнеса, если компании не осознают, что рекомендации налоговых органов не всегда обязательны. Важно тщательно анализировать налоговые риски и консультироваться с юристами, чтобы избежать ненужных убытков и защитить свои интересы.

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Первоисточник: Дело А56-819/2025