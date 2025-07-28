Можно ли доказать экономическую обоснованность в делах по дроблению бизнеса

Суд учитывает множество факторов, включая корпоративную структуру и экономическую целесообразность действий налогоплательщика, сама по себе взаимозависимость юридических лиц еще не свидетельствует об искусственном дроблении бизнеса.

Недавний случай с ООО "ПК "Вертикаль" подчеркивает важность соблюдения налогового законодательства и осознания рисков, связанных с налоговыми схемами.

🔍 Ситуация

С 2019 по 2021 год ООО "ПК "Вертикаль" использовало упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Однако, в ходе выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России № 10, было установлено, что компания создала схему дробления бизнеса с участием взаимозависимых организаций (ООО «Гермес» и ООО «Сириус») для минимизации налоговых обязательств. Это привело к незаконной налоговой экономии.

⚖️ Решение суда

Судебная практика исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков, однако создание юридического лица исключительно для уменьшения налоговой нагрузки без реальной предпринимательской деятельности может быть признано недобросовестным. Суд учитывает множество факторов, включая корпоративную структуру и экономическую целесообразность действий налогоплательщика, сама по себе взаимозависимость юридических лиц еще не свидетельствует об искусственном дроблении бизнеса.

💡 Выводы

Важно помнить, что налоговые органы и суды внимательно следят за схемами дробления бизнеса. Создание искусственных структур для снижения налоговых обязательств может привести к серьезным последствиям. Рекомендуем всем предпринимателям тщательно анализировать свои налоговые стратегии и консультироваться с профессионалами, чтобы избежать неприятностей.

Первоисточник: Постановление по делу Дело № А12-12973/2024 Арбитражного суда Поволжского округа 10 июня 2025 года