ФСБУ 9/2025 — что важно знать про выручку (новое ПБУ для бухгалтеров)
ФСБУ 9/2025 — что важно знать про выручку (новое ПБУ для бухгалтеров)
ФСБУ 9/2025 в целом сохраняет прежнее понимание выручки как доходов от продажи продукции, товаров, работ и услуг, но вводит важные уточнения по признанию.
Что считается выручкой
Доходы от участия в УК, лицензий, аренды включаются в выручку только если это предмет деятельности организации. В противном случае это прочие доходы.
Пять условий признания выручки
Выручка признаётся, когда одновременно выполняются все условия:
Есть право на получение выручки, оформленное коммерческим договором.
Контрагент получил контроль над товаром/работой/услугой.
Ожидается экономическая выгода (оплата).
Величина выручки может быть определена.
Расходы, связанные с исполнением обязанности, могут быть определены.
Когда признавать по мере готовности
Выручка признаётся по мере передачи контроля (способ «по мере готовности») если выполняются вышеуказанные условия и дополнительно:
обязанность передать продукцию подлежит исполнению в течение периода;
можно определить степень готовности выполнения обязанности.
Если одно из двух дополнительных условий не выполняется, выручку признают в момент передачи контроля.
Особые случаи и практические моменты
Обязанность считается исполняемой в период, если контрагент одновременно получает и потребляет выгоды, или контроль возникает по мере создания/улучшения актива, или продукция предназначена только для конкретного контрагента и есть безусловное право на оплату за выполненную часть.
Практический допуск: если срок исполнения ≤ 12 месяцев, можно признать выручку при передаче контроля.
Нужна адаптация под конкретный контракт или пример расчёта степени готовности Удобно обсудим в комментариях или в личных сообщениях. Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии5
Издевательство над бухгалтерами когда-нибудь закончится?
А понятным, русским языком нельзя все это сформулировать? Что за контроль, степень готовности, безусловное право, мера передачи контроля? Это называется не мучить, а мутить.
Если подписку продают на 12 месяцев, но с единовременной оплатой сразу. И в договоре сказано, что в случае отказа денежные средства не возвращаются. Можно признать выручку единовременно?