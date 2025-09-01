ЦОК КПП Учет в торговле 14.08 Мобильная
Андрей Илларионов
ФСБУ

ФСБУ 9/2025 — что важно знать про выручку (новое ПБУ для бухгалтеров)

ФСБУ 9/2025 в целом сохраняет прежнее понимание выручки как доходов от продажи продукции, товаров, работ и услуг, но вводит важные уточнения по признанию.

Что считается выручкой

Доходы от участия в УК, лицензий, аренды включаются в выручку только если это предмет деятельности организации. В противном случае это прочие доходы.

Пять условий признания выручки

Выручка признаётся, когда одновременно выполняются все условия:

  1. Есть право на получение выручки, оформленное коммерческим договором.

  2. Контрагент получил контроль над товаром/работой/услугой.

  3. Ожидается экономическая выгода (оплата).

  4. Величина выручки может быть определена.

  5. Расходы, связанные с исполнением обязанности, могут быть определены.

Когда признавать по мере готовности

Выручка признаётся по мере передачи контроля (способ «по мере готовности») если выполняются вышеуказанные условия и дополнительно:

  • обязанность передать продукцию подлежит исполнению в течение периода;

  • можно определить степень готовности выполнения обязанности.

Если одно из двух дополнительных условий не выполняется, выручку признают в момент передачи контроля.

Особые случаи и практические моменты

  • Обязанность считается исполняемой в период, если контрагент одновременно получает и потребляет выгоды, или контроль возникает по мере создания/улучшения актива, или продукция предназначена только для конкретного контрагента и есть безусловное право на оплату за выполненную часть.

  • Практический допуск: если срок исполнения ≤ 12 месяцев, можно признать выручку при передаче контроля.

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

71 подписчик139 постов

Комментарии

5
  • Victoria_bk

    Издевательство над бухгалтерами когда-нибудь закончится?

  • Алиса
    Главный бухгалтер

    А понятным, русским языком нельзя все это сформулировать? Что за контроль, степень готовности, безусловное право, мера передачи контроля? Это называется не мучить, а мутить.

  • natalisl

    Если подписку продают на 12 месяцев, но с единовременной оплатой сразу. И в договоре сказано, что в случае отказа денежные средства не возвращаются. Можно признать выручку единовременно?

