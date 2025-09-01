ФСБУ 9/2025 в целом сохраняет прежнее понимание выручки как доходов от продажи продукции, товаров, работ и услуг, но вводит важные уточнения по признанию.

ФСБУ 9/2025 — что важно знать про выручку (новое ПБУ для бухгалтеров)

ФСБУ 9/2025 в целом сохраняет прежнее понимание выручки как доходов от продажи продукции, товаров, работ и услуг, но вводит важные уточнения по признанию.

Что считается выручкой

Доходы от участия в УК, лицензий, аренды включаются в выручку только если это предмет деятельности организации. В противном случае это прочие доходы.

Пять условий признания выручки

Выручка признаётся, когда одновременно выполняются все условия:

Есть право на получение выручки, оформленное коммерческим договором. Контрагент получил контроль над товаром/работой/услугой. Ожидается экономическая выгода (оплата). Величина выручки может быть определена. Расходы, связанные с исполнением обязанности, могут быть определены.

Когда признавать по мере готовности

Выручка признаётся по мере передачи контроля (способ «по мере готовности») если выполняются вышеуказанные условия и дополнительно:

обязанность передать продукцию подлежит исполнению в течение периода;

можно определить степень готовности выполнения обязанности.

Если одно из двух дополнительных условий не выполняется, выручку признают в момент передачи контроля.

Особые случаи и практические моменты

Обязанность считается исполняемой в период, если контрагент одновременно получает и потребляет выгоды, или контроль возникает по мере создания/улучшения актива, или продукция предназначена только для конкретного контрагента и есть безусловное право на оплату за выполненную часть.

Практический допуск: если срок исполнения ≤ 12 месяцев, можно признать выручку при передаче контроля.

