Защити свое имущество через личный фонд

Защита активов: Передавая имущество (недвижимость, доли в бизнесе, деньги, акции) в фонд, вы защищаете его от кредиторов и супругов, а также избегаете споров при наследовании.

Контроль над управлением: Хотя вы теряете права собственности на переданные активы, вы все равно можете влиять на управление фондом, определяя выгодоприобретателей и условия выплат.

Неприкосновенность имущества: Активы фонда становятся неприкосновенными для кредиторов, так как они принадлежат юридической структуре. Однако важно помнить, что фонд может нести субсидиарную ответственность по долгам учредителя, если с момента его создания прошло менее 3-5 лет.