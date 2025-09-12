ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
🔴 БУХ.СОВЕТ 2026: Главная конференция года для бухгалтеров →
Андрей Илларионов
Управление финансами

Защити свое имущество через личный фонд

Не упустите возможность защитить свои активы и обеспечить их преемственность!

Личный фонд в России — это некоммерческая организация, которая предоставляет уникальную возможность физическим лицам защитить свои активы. Передав имущество в собственность фонда, вы сохраняете контроль над управлением и распоряжением им по своему усмотрению.

Почему стоит рассмотреть личный фонд?

  1. Защита активов: Передавая имущество (недвижимость, доли в бизнесе, деньги, акции) в фонд, вы защищаете его от кредиторов и супругов, а также избегаете споров при наследовании.

  2. Контроль над управлением: Хотя вы теряете права собственности на переданные активы, вы все равно можете влиять на управление фондом, определяя выгодоприобретателей и условия выплат.

  3. Неприкосновенность имущества: Активы фонда становятся неприкосновенными для кредиторов, так как они принадлежат юридической структуре. Однако важно помнить, что фонд может нести субсидиарную ответственность по долгам учредителя, если с момента его создания прошло менее 3-5 лет.

  4. Предотвращение наследственных споров: Имущество фонда не делится и не наследуется после вашей смерти, что исключает конфликты между наследниками. Выгодоприобретатели могут получать доходы, но не владеть самим имуществом.

Преимущества личного фонда

  • Независимость активов: Имущество фонда обособлено от личного имущества учредителя и его наследников.

  • Защита от раздела при разводе: Активы, переданные в фонд, не подлежат разделу между супругами.

  • Конфиденциальность: Личный фонд обеспечивает конфиденциальность владения активами.

  • Гибкое управление: Вы можете контролировать процесс создания и настройки управления фондом, минимизируя риски.

Не упустите возможность защитить свои активы и обеспечить их преемственность!

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

71 подписчик146 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы