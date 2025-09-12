Защити свое имущество через личный фонд

Личный фонд в России — это некоммерческая организация, которая предоставляет уникальную возможность физическим лицам защитить свои активы. Передав имущество в собственность фонда, вы сохраняете контроль над управлением и распоряжением им по своему усмотрению.
Почему стоит рассмотреть личный фонд?
Защита активов: Передавая имущество (недвижимость, доли в бизнесе, деньги, акции) в фонд, вы защищаете его от кредиторов и супругов, а также избегаете споров при наследовании.
Контроль над управлением: Хотя вы теряете права собственности на переданные активы, вы все равно можете влиять на управление фондом, определяя выгодоприобретателей и условия выплат.
Неприкосновенность имущества: Активы фонда становятся неприкосновенными для кредиторов, так как они принадлежат юридической структуре. Однако важно помнить, что фонд может нести субсидиарную ответственность по долгам учредителя, если с момента его создания прошло менее 3-5 лет.
Предотвращение наследственных споров: Имущество фонда не делится и не наследуется после вашей смерти, что исключает конфликты между наследниками. Выгодоприобретатели могут получать доходы, но не владеть самим имуществом.
Преимущества личного фонда
Независимость активов: Имущество фонда обособлено от личного имущества учредителя и его наследников.
Защита от раздела при разводе: Активы, переданные в фонд, не подлежат разделу между супругами.
Конфиденциальность: Личный фонд обеспечивает конфиденциальность владения активами.
Гибкое управление: Вы можете контролировать процесс создания и настройки управления фондом, минимизируя риски.
Не упустите возможность защитить свои активы и обеспечить их преемственность!
