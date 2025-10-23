7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Андрей Илларионов

В связи с налоговой реформой 2026 набирает популярность налоговая система АУСН

Налоговая декларация по АвтоУСН в налоговые органы не представляется. Также налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от представления следующей отчетности: Декларация по УСН; Расчет 6-НДФЛ и Справки о доходах и суммах налога физического лица), Расчет по страховым взносам

Сроки и порядок уплаты налога АУСН

Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Налоговый орган уведомляет не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом:

  1. налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика:

    • о налоговой базе;

    • о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды;

    • о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода;

    • о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо);

    • о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода;

  2. уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода.

Уплата суммы налога производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Отчетность на АВТОУСН

Налоговая декларация по АвтоУСН в налоговые органы не представляется.

Также налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от представления следующей отчетности:

  • Декларация по УСН

  • Расчет 6-НДФЛ и Справки о доходах и суммах налога физического лица)

  • Расчет по страховым взносам

Налогоплательщики АвтоУСН освобождены от ведения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН.

В определенных случаях у налогоплательщика возникает обязанность представления отдельных форм отчетности, например:

  • декларация по налогу на прибыль, если налогоплательщик является налоговым агентом или были другие облагаемые операции, например, выплата дивидендов.

  • декларация по НДС. Если налогоплательщик был налоговым агентом либо выставлял счет-фактуру с НДС.

При наличии сотрудников (в установленных случаях) в Фонд пенсионного и социального страхования представляются:

  • Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);

  • Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1).

Взаимодействие с уполномоченной кредитной организацией

Налогоплательщик при применении АвтоУСН может использовать сервисы уполномоченной кредитной организации, через кредитную организацию. В этом случае налогоплательщик подтверждает в личном кабинете налогоплательщика право уполномоченной кредитной организацию:

  1. на представление в уполномоченную кредитную организацию информации о сумме налога, подлежащей уплате по итогам истекшего налогового периода;

  2. на получение уполномоченной кредитной организацией сведений о налогоплательщике АвтоУСН, направленных в налоговые органы в целях применения специального налогового режима.

Уполномоченная кредитная организация должна представить налогоплательщику следующие возможности:

  • подтвердить (скорректировать) информацию о доходах и расходах, подлежащих передаче в налоговый орган для расчета им налога, не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены указанные операции. Если налогоплательщик АвтоУСН не воспользовался правом подтверждения данной информации в установленный срок, то она считается подтвержденной;

  • обратиться для исправления обнаруженных ошибок в операциях за предыдущие 36 налоговых периодов. Информация о таких корректировках будет направлена в налоговый орган;

  • получать сообщения (уведомления) от налогового органа в сервисе (личном кабинете) кредитной организации.

Уплата НДФЛ за сотрудников

Уполномоченная кредитная организация выполняет функции налогового агента по исчислению НДФЛ за наемных работников.

Для этого налогоплательщику необходимо в сервисе (личном кабинете) кредитной организации направить информацию по каждому работнику с указанием данных физического лица, позволяющих идентифицировать налогоплательщика, сумм и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу.

Далее банк сам рассчитает НДФЛ за сотрудников.

Если налогоплательщик не предоставит данные в уполномоченную кредитную организацию, то ему необходимо будет выполнить расчет по НДФЛ самостоятельно и внести сведения в личном кабинете налогоплательщика.

Расчет по НДФЛ представляется в установленные сроки по выплатам, произведенным:

  • за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца в срок не позднее 25-го числа текущего месяца

  • за период с 23 по 31 декабря в срок не позднее последнего рабочего дня календарного года

  • за период с 1 по 22 января в срок не позднее 25-го числа текущего месяца

Срок уплаты НДФЛ - 28 число текущего месяца (если НДФЛ исчислен и удержан с 1 по 22 января, то перечислить его надо не позднее 28 января; если НДФЛ исчислен и удержан с 23 по 31 декабря, то он перечисляется не позднее последнего рабочего дня календарного года).

Страховые взносы и отчетность

Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, не уплачивают страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

Налогоплательщики АвтоУСН, если у них есть работники, уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в фиксированном размере 2750 рублей в год (данный размер установлен на 2025 год). Уплата производится ежемесячно в размере 1/12 фиксированного страхового взноса.

 АвтоУСН предоставляет налогоплательщикам возможность использовать сервисы уполномоченной кредитной организации для упрощения налоговых процедур. Вот основные моменты:

 1. Подтверждение прав: Налогоплательщик должен подтвердить в личном кабинете право уполномоченной кредитной организации на:

   - Представление информации о сумме налога, подлежащей уплате.

   - Получение сведений о налогоплательщике, направленных в налоговые органы.

 2. Возможности уполномоченной кредитной организации:

   - Подтверждение (корректировка) информации о доходах и расходах до 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. Если не подтверждено, информация считается подтвержденной.

   - Исправление ошибок за предыдущие 36 налоговых периодов с направлением информации в налоговый орган.

   - Получение уведомлений от налогового органа в личном кабинете кредитной организации.

 3. Уплата НДФЛ за сотрудников:

   - Уполномоченная кредитная организация выступает налоговым агентом. Налогоплательщик должен предоставить данные по каждому работнику, включая суммы доходов и вычетов.

   - Если данные не предоставлены, расчет НДФЛ необходимо выполнить самостоятельно.

 4. Сроки расчета и уплаты НДФЛ:

   - Расчет представляется:

     - За период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего — не позднее 25-го числа текущего месяца.

     - За период с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня года.

     - За период с 1 по 22 января — не позднее 25-го числа текущего месяца.

   - Срок уплаты НДФЛ — 28 число текущего месяца.

 5. Страховые взносы:

   - Налогоплательщики на АвтоУСН не уплачивают страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.

   - Если есть работники, уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в размере 2750 рублей в год, уплачиваемые ежемесячно.

6. Что дает переход на АУСН

Доходы

Доходы, уменьшенные на величину расходов

Ставка

8 %

20 %

Доходы

Источник: ККТ, банк, личный кабинет

Источник: ККТ, банк, личный кабинет

Расходы

-

Источник: ККТ, банк

Торговый сбор

Уменьшает сумму налога

(можно перенести на следующие периоды)

Увеличивает сумму расходов

Убыток

Не учитывается

Можно учесть в следующих периодах

Минимальный налог

Нет

3 % от доходов

 

Дата публикации: 23.10.2025, 19:42

Отредактировано: 24.10.2025, 03:22

Информации об авторе

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов

Юрист в ООО

70 подписчиков151 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы