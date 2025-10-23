В связи с налоговой реформой 2026 набирает популярность налоговая система АУСН

Уплата НДФЛ за сотрудников

Уполномоченная кредитная организация выполняет функции налогового агента по исчислению НДФЛ за наемных работников.

Для этого налогоплательщику необходимо в сервисе (личном кабинете) кредитной организации направить информацию по каждому работнику с указанием данных физического лица, позволяющих идентифицировать налогоплательщика, сумм и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу.

Далее банк сам рассчитает НДФЛ за сотрудников.

Если налогоплательщик не предоставит данные в уполномоченную кредитную организацию, то ему необходимо будет выполнить расчет по НДФЛ самостоятельно и внести сведения в личном кабинете налогоплательщика.

Расчет по НДФЛ представляется в установленные сроки по выплатам, произведенным:

за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца в срок не позднее 25-го числа текущего месяца

за период с 23 по 31 декабря в срок не позднее последнего рабочего дня календарного года

за период с 1 по 22 января в срок не позднее 25-го числа текущего месяца

Срок уплаты НДФЛ - 28 число текущего месяца (если НДФЛ исчислен и удержан с 1 по 22 января, то перечислить его надо не позднее 28 января; если НДФЛ исчислен и удержан с 23 по 31 декабря, то он перечисляется не позднее последнего рабочего дня календарного года).