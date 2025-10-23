В связи с налоговой реформой 2026 набирает популярность налоговая система АУСН

Сроки и порядок уплаты налога АУСН
Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Налоговый орган уведомляет не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом:
налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика:
о налоговой базе;
о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды;
о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода;
о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо);
о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода;
уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода.
Уплата суммы налога производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
Отчетность на АВТОУСН
Налоговая декларация по АвтоУСН в налоговые органы не представляется.
Также налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от представления следующей отчетности:
Декларация по УСН
Расчет 6-НДФЛ и Справки о доходах и суммах налога физического лица)
Расчет по страховым взносам
Налогоплательщики АвтоУСН освобождены от ведения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН.
В определенных случаях у налогоплательщика возникает обязанность представления отдельных форм отчетности, например:
декларация по налогу на прибыль, если налогоплательщик является налоговым агентом или были другие облагаемые операции, например, выплата дивидендов.
декларация по НДС. Если налогоплательщик был налоговым агентом либо выставлял счет-фактуру с НДС.
При наличии сотрудников (в установленных случаях) в Фонд пенсионного и социального страхования представляются:
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);
Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1).
Взаимодействие с уполномоченной кредитной организацией
Налогоплательщик при применении АвтоУСН может использовать сервисы уполномоченной кредитной организации, через кредитную организацию. В этом случае налогоплательщик подтверждает в личном кабинете налогоплательщика право уполномоченной кредитной организацию:
на представление в уполномоченную кредитную организацию информации о сумме налога, подлежащей уплате по итогам истекшего налогового периода;
на получение уполномоченной кредитной организацией сведений о налогоплательщике АвтоУСН, направленных в налоговые органы в целях применения специального налогового режима.
Уполномоченная кредитная организация должна представить налогоплательщику следующие возможности:
подтвердить (скорректировать) информацию о доходах и расходах, подлежащих передаче в налоговый орган для расчета им налога, не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены указанные операции. Если налогоплательщик АвтоУСН не воспользовался правом подтверждения данной информации в установленный срок, то она считается подтвержденной;
обратиться для исправления обнаруженных ошибок в операциях за предыдущие 36 налоговых периодов. Информация о таких корректировках будет направлена в налоговый орган;
получать сообщения (уведомления) от налогового органа в сервисе (личном кабинете) кредитной организации.
Уплата НДФЛ за сотрудников
Уполномоченная кредитная организация выполняет функции налогового агента по исчислению НДФЛ за наемных работников.
Для этого налогоплательщику необходимо в сервисе (личном кабинете) кредитной организации направить информацию по каждому работнику с указанием данных физического лица, позволяющих идентифицировать налогоплательщика, сумм и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу.
Далее банк сам рассчитает НДФЛ за сотрудников.
Если налогоплательщик не предоставит данные в уполномоченную кредитную организацию, то ему необходимо будет выполнить расчет по НДФЛ самостоятельно и внести сведения в личном кабинете налогоплательщика.
Расчет по НДФЛ представляется в установленные сроки по выплатам, произведенным:
за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца в срок не позднее 25-го числа текущего месяца
за период с 23 по 31 декабря в срок не позднее последнего рабочего дня календарного года
за период с 1 по 22 января в срок не позднее 25-го числа текущего месяца
Срок уплаты НДФЛ - 28 число текущего месяца (если НДФЛ исчислен и удержан с 1 по 22 января, то перечислить его надо не позднее 28 января; если НДФЛ исчислен и удержан с 23 по 31 декабря, то он перечисляется не позднее последнего рабочего дня календарного года).
Страховые взносы и отчетность
Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, не уплачивают страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования.
Налогоплательщики АвтоУСН, если у них есть работники, уплачивают страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в фиксированном размере 2750 рублей в год (данный размер установлен на 2025 год). Уплата производится ежемесячно в размере 1/12 фиксированного страхового взноса.
6. Что дает переход на АУСН
Доходы
Доходы, уменьшенные на величину расходов
Ставка
8 %
20 %
Доходы
Источник: ККТ, банк, личный кабинет
Источник: ККТ, банк, личный кабинет
Расходы
-
Источник: ККТ, банк
Торговый сбор
Уменьшает сумму налога
(можно перенести на следующие периоды)
Увеличивает сумму расходов
Убыток
Не учитывается
Можно учесть в следующих периодах
Минимальный налог
Нет
3 % от доходов
