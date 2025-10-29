Победы налогоплательщиков в налоговых спорах: краткий анализ ключевых судебных решений 2023 - 2024 годов

В данной статье я хочу подробно осветить эти решения, проанализировать их и сделать выводы, которые помогут бизнесу эффективно защищать свои интересы.
1. Общие вопросы налогообложения
Пределы направления налогового уведомления налогоплательщику
Определение Конституционного Суда РФ от 31.01.2023 № 204-О по жалобе О.Г. Санинского
Суть решения:
Конституционный Суд РФ подтвердил, что пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса РФ, устанавливающий обязанность инспекции направить налоговое уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа, не нарушает конституционных прав налогоплательщиков. Это положение является важным элементом налогового обязательства и направлено на обеспечение своевременного исполнения налоговых обязанностей.
Вывод и рекомендации:
Соблюдайте сроки получения и исполнения налоговых уведомлений.
При нарушении сроков направления уведомлений инспекцией возможна защита своих прав в суде, но основное положение признано конституционным.
2. Уплата, взыскание и возврат налогов
Пределы взыскания задолженности с налогоплательщика
Определение Конституционного Суда РФ от 31.01.2023 № 211-О по жалобе П.А. Щелкина
Суть решения:
Конституционный Суд РФ указал, что пункт 3 статьи 48 НК РФ не предполагает возможности бессрочного взыскания задолженности с налогоплательщика, устанавливая надлежащий механизм реализации налоговых обязанностей.
Вывод и рекомендации:
Инспекции обязаны соблюдать сроки обращения в суд за взысканием задолженности.
Налогоплательщики могут оспаривать попытки взыскания задолженности с нарушением установленных сроков.
Отказ инспекции в проведении сверки расчетов по налогам
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.01.2023 по делу № А43-9491/2022 ООО «Мебельный Бум»
Суть спора:
Компания обратилась в инспекцию с запросом о проведении совместной сверки расчетов по налогам за период, превышающий три года. Инспекция отказала, мотивируя тем, что запрашиваемая дата превышает установленный срок.
Решение суда:
Суд поддержал инспекцию, указав, что налогоплательщик самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги, и подписание акта сверки не является признанием долга.
Вывод и рекомендации:
Регулярно проводите самостоятельную сверку расчетов с бюджетом.
Имейте в виду, что инспекция не обязана проводить сверку за период, превышающий три года.
3. Налоговый контроль
Пределы проверяемого периода при выездной налоговой проверке
Определение Конституционного Суда РФ от 31.01.2023 № 191-О по жалобе ООО «Арсенал»
Суть решения:
Конституционный Суд РФ признал, что пункт 4 статьи 89 НК РФ не нарушает конституционных прав налогоплательщиков и не позволяет налоговому органу злоупотреблять правом при увеличении глубины проверяемого периода.
Вывод и рекомендации:
Инспекции обязаны соблюдать установленные пределы проверяемого периода.
Налогоплательщики могут оспаривать попытки инспекции выйти за пределы установленных сроков проверки.
Недопустимость изменения правовой квалификации
