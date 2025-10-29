Победы налогоплательщиков в налоговых спорах: краткий анализ ключевых судебных решений 2023 - 2024 годов

2. Уплата, взыскание и возврат налогов

Пределы взыскания задолженности с налогоплательщика

Налогоплательщики могут оспаривать попытки взыскания задолженности с нарушением установленных сроков.

Инспекции обязаны соблюдать сроки обращения в суд за взысканием задолженности.

Конституционный Суд РФ указал, что пункт 3 статьи 48 НК РФ не предполагает возможности бессрочного взыскания задолженности с налогоплательщика, устанавливая надлежащий механизм реализации налоговых обязанностей.

Определение Конституционного Суда РФ от 31.01.2023 № 211-О по жалобе П.А. Щелкина

Отказ инспекции в проведении сверки расчетов по налогам

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.01.2023 по делу № А43-9491/2022 ООО «Мебельный Бум»

Суть спора:

Компания обратилась в инспекцию с запросом о проведении совместной сверки расчетов по налогам за период, превышающий три года. Инспекция отказала, мотивируя тем, что запрашиваемая дата превышает установленный срок.

Решение суда:

Суд поддержал инспекцию, указав, что налогоплательщик самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги, и подписание акта сверки не является признанием долга.

Вывод и рекомендации: