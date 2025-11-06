Управляйте бизнесом уверенно: опцион на долю в компании!

Законодательство предоставляет гибкие инструменты для контроля над бизнесом, даже если вы не владеете прямой долей в уставном капитале. Один из таких мощных инструментов – опцион на приобретение доли. Скрытое владение может позволить избежать лишних претензий со стороны партнеров, либо государственных органов.
Что такое опцион на приобретение доли?
Это безотзывное, нотариально заверенное предложение, которое дает право его держателю в любое время оформить покупку доли в компании. Важно, что для этого не требуется участие лица, выдавшего опцион.
Почему это важно для учредителя?
• Надежная защита: Выдавая опцион генеральному директору или младшему партнеру, вы гарантируете себе возможность вернуть долю, если что-то пойдет не так.
• Независимая реализация: Держатель опциона (учредитель) может воспользоваться им без ведома и присутствия другого участника.
• Юридическая сила: Перевод доли заверяется нотариусом, обеспечивая законность сделки.
• Неотзывность: Опцион нельзя отозвать, что гарантирует его исполнение.
Срок действия опциона
По общему правилу, опцион реализуется в течение 12 месяцев, но этот срок может быть увеличен до 10 или даже 15 лет! Это позволяет иметь большой временной разрыв между предложением и его принятием.
Оплата опциона
За предоставление опциона по закону полагается плата, но можно договориться и об обратном.
Обратный опцион: новый взгляд на контроль
Учредитель обязуется выкупить долю и предоставляет безотзывное предложение участнику. Этот инструмент идеально подходит, когда вы хотите привлечь в бизнес известную личность или бренд, предоставив им гарантию выхода на оговоренных условиях.
Особенности реализации опционов на акции
Опционы на акции имеют свою специфику. Отсутствие нотариального заверения и фиксации в реестре держателей акций может потребовать дополнительного распоряжения от акционера для перевода владения. Решение – нотариально заверенная доверенность, но помните о возможных рисках продажи акций третьим лицам или отзыва доверенности.
