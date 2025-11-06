Управляйте бизнесом уверенно: опцион на долю в компании!

Почему это важно для учредителя?

• Надежная защита: Выдавая опцион генеральному директору или младшему партнеру, вы гарантируете себе возможность вернуть долю, если что-то пойдет не так.

• Независимая реализация: Держатель опциона (учредитель) может воспользоваться им без ведома и присутствия другого участника.

• Юридическая сила: Перевод доли заверяется нотариусом, обеспечивая законность сделки.

• Неотзывность: Опцион нельзя отозвать, что гарантирует его исполнение.