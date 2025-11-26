Минфин берется за маркетплейсы: грядут новые правила для продавцов

Потери бюджета: Недавние оценки показали, что из-за масштабных скидок, которые так полюбились покупателям, государственный бюджет недополучил значительные налоговые поступления. Кроме того, сами маркетплейсы часто работают в убыток, возможно, опираясь на государственную поддержку.

Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовит дополнительные меры регулирования для компаний, работающих на популярных онлайн-площадках. Причина – выявление нарушений налогового законодательства у некоторых продавцов.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что проблема касается розничных маркетплейсов, где наблюдается неполное соблюдение налоговых требований. План действий уже согласован, и в ближайшее время стоит ожидать конкретных шагов.

Что это значит для рынка?

• Налоговая дисциплина: Очевидно, что государство нацелено на усиление контроля и обеспечение полного и своевременного поступления налогов от всех участников электронной коммерции. Это может привести к пересмотру бизнес-моделей и учетных практик для многих продавцов.

• Вопросы конкуренции: Ранее крупные банки уже предлагали ограничить маркетплейсы в использовании скидок и бонусов, чтобы бороться с антиконкурентными практиками. Сами площадки, в свою очередь, предупреждают, что подобные меры могут обернуться ростом цен и ухудшением условий для конечных покупателей.

• Скрытые формы конкуренции: Регуляторы также обращают внимание на такие механизмы, как скидки при оплате картами аффилированных банков. Возникает вопрос о недискриминационном доступе и необходимости уточнения правил.

Что дальше?

Предстоящие изменения могут существенно повлиять на экосистему маркетплейсов. Компаниям-продавцам стоит уже сейчас внимательно изучить свои налоговые обязательства и быть готовыми к усилению контроля.

Следим за новостями и разъяснениями Минфина!