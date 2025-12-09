Вместо налоговых комиссий — налоговая медиация
Важные изменения в налоговой сфере!
Скоро вместо подпольных вызовов и не совсем законных действий налоговиков будет внедрена налоговая медиация. Основная цель — снизить конфликтность в налоговых правоотношениях и помочь налогоплательщикам достигать согласия без лишнего сопротивления.
В рамках пилотного проекта, который стартует с даты утверждения распоряжения до 1 июня 2026 года, планируется привлечь медиаторов для урегулирования разногласий в налоговых вопросах.
Эти меры направлены на совершенствование досудебного урегулирования налоговых споров и достижение ключевых показателей эффективности в области регистрации бизнеса и налогообложения.
Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе всех изменений!
Источник: Распоряжение ФНС от 24.10.2025 № 407@
